https://arabic.sputniknews.com/20220513/أوسيتيا-الجنوبية-تحدد-يوم-17-يوليو-كموعد-للاستفتاء-على-الانضمام-إلى-روسيا-الاتحادية-1062199646.html
أوسيتيا الجنوبية تحدد يوم 17 يوليو كموعد للاستفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية
أوسيتيا الجنوبية تحدد يوم 17 يوليو كموعد للاستفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية
حدد رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف، يوم 17 يوليو/ تموز موعدا لإجراء استفتاء على انضمام أوسيتيا الجنوبية إلى روسيا الاتحادية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T17:49+0000
2022-05-13T17:49+0000
2022-05-13T18:37+0000
العالم
روسيا
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وجاء على الموقع الإلكتروني لرئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية: "تجدر الإشارة إلى أنه استرشادا بالرغبة التاريخية لشعب أوسيتيا الجنوبية في إعادة الوحدة مع روسيا ووفقا للفقرة 16 من المادة 50 من دستور أوسيتيا الجنوبية، وقع بيبيلوف مرسوما يدعو إلى إجراء استفتاء.يذكر أن بيبيلوف قد قال في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، إن مبادرته لإجراء تصويت على مستوى البلاد حول هذه المسألة لم تكن مرتبطة بالرغبة في تسجيل نقاط قبل الانتخابات، فهذه خطوة نحو "الهدف الاستراتيجي" للشعب.وأشار بيبيلوف إلى أن تسخينفال أتيحت لها الفرصة لتحقيق هذا الهدف في عام 2014، عندما تم لم شمل شبه جزيرة القرم مع روسيا الاتحادية بعد استفتاء، ولكن بعد ذلك لم يتحقق ذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/البنتاغون-يكشف-عن-محادثات-بين-أوستن-وشويغو-1062195780.html
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العالم, روسيا
أوسيتيا الجنوبية تحدد يوم 17 يوليو كموعد للاستفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية
17:49 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 18:37 GMT 13.05.2022) تابعنا عبر
حدد رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف، يوم 17 يوليو/ تموز موعدا لإجراء استفتاء على انضمام أوسيتيا الجنوبية إلى روسيا الاتحادية.
وجاء على الموقع الإلكتروني لرئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية: "تجدر الإشارة إلى أنه استرشادا بالرغبة التاريخية لشعب أوسيتيا الجنوبية في إعادة الوحدة مع روسيا ووفقا للفقرة 16 من المادة 50 من دستور أوسيتيا الجنوبية، وقع بيبيلوف مرسوما يدعو إلى إجراء استفتاء.
دعوة جمهورية أوسيتيا الجنوبية لإجراء استفتاء حول سؤال "هل تؤيد انضمام جمهورية أوسيتيا الجنوبية إلى روسيا؟".
يذكر أن بيبيلوف قد قال في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"
، إن مبادرته لإجراء تصويت على مستوى البلاد حول هذه المسألة لم تكن مرتبطة بالرغبة في تسجيل نقاط قبل الانتخابات، فهذه خطوة نحو "الهدف الاستراتيجي" للشعب.
وأشار بيبيلوف إلى أن تسخينفال أتيحت لها الفرصة لتحقيق هذا الهدف في عام 2014، عندما تم لم شمل شبه جزيرة القرم مع روسيا الاتحادية بعد استفتاء، ولكن بعد ذلك لم يتحقق ذلك.