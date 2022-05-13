https://arabic.sputniknews.com/20220513/أوكرانيا-إكرام-النازيين-وإهانة-مقاتلين-قدامى-اشتركوا-في-الحرب-ضد-العدوان-النازي--1062184661.html

أوكرانيا... إكرام النازيين وإهانة مقاتلين قدامى اشتركوا في الحرب ضد العدوان النازي

أوكرانيا... إكرام النازيين وإهانة مقاتلين قدامى اشتركوا في الحرب ضد العدوان النازي

اعتدى عناصر تنظيم اليمين المتطرف الأوكراني عليه بالضرب المبرح، وكسروا أضلاعه. وتعرّض بيوتر فيلونينكو (84 عاما) للاعتداء في كييف العاصمة الأوكرانية في عام 2014... 13.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-13T12:33+0000

2022-05-13T12:33+0000

2022-05-13T13:03+0000

دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022

أخبار أوكرانيا

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واضطر بيوتر فيلونينكو، وهو واحد من المقاتلين القدامى الذين اشتركوا في الحرب الوطنية العظمى التي خاضتها روسيا وأوكرانيا والجمهوريات السوفيتية المتحدة الأخرى ضد العدوان النازي، إلى مغادرة وطنه، متوجها إلى روسيا في حين استمر مقاتلون قدامى آخرون في مواجهة أعمال مهينة مُزرية من قبل المتطرفين وممثلي السلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية في عام 2014.الأجداد و"الأحفاد الحاقدون"وقد بدأ المقاتلون القدامى في أوكرانيا يتعرضون لسوء المعاملة قبل عام 2014، إذ بدأ النازيون الجدد يعتدون على مناضلين ضد النازية قبل وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية بعدما خرجتأوكرانيا من اتحاد الجمهوريات السوفيتية.فمثلا، اعتدى عشرات النازيين الجدد على مشاركين في الحرب الوطنية العظمى في 9 مايو/أيار 2011 في مدينة لفوف.وكشف المتطرف النازي ألكسندر بوغاتش للمحققين الذين قاموا باستجوابه بعدما وقع في أسر محرري منطقة دونباس من قوات النظام الأوكراني في عام 2022 أنهم اعتدوا على مقاتلين قدامى في مدينة ميليتوبول في يوم ذكرى النصر العظيم (9 مايو) في عام 2016.وشهدت مدن أوكرانية أخرى مثل دنيبروبتروفسك وأوديسا اعتداءات مماثلة في أوقات متفرقة.وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الأوكرانية ألغت الاحتفالات بيوم حماة الوطن في عام 2017، وهو ما أسه في إطلاق يد العناصر المتطرفة لمهاجمة المشاركين في الحرب ضد النازية (1941 – 1945).حرب التماثيلكما أن النازيين الجدد شنوا حربا على تماثيل المناضلين ضد الفاشية النازية خلال الحرب الوطنية العظمى من دون أن تُعيقهم السلطات الأوكرانية، فراحوا يدنسون أو يهدمون تماثيل محرري أوكرانيا من الاحتلال النازي بينما أقبلت السلطات المحلية على تغيير أسماء الشوارع التي تحمل أسماء أبطال الحرب الوطنية العظمى.فمثلا، هدموا تمثال المجد في مدينة لفوف مدعومين من قبل موظفي السلطة المحلية.وفي أبريل/ نيسان 2018 هاجم المتطرفون النازيون تمثال مقاتلي العدوان النازي في مدينة أوديسا.وانكب النازيون الجدد الأوكرانيون على مكافحة الجنرال السوفيتي الراحل نيكولاي فاتوتين الذي قُتل في مواجهة مع مسلحي تنظيم التطرف النازي الأوكراني في عام 1944. فقد دنسوا قبره في كييف وأزالوا اسمه من تسمية أحد شوارع العاصمة الأوكرانية.وشهدت مدينة خاركوف في مايو 2018 اعتداء على اللوحة التذكارية التي تكرم ذكرى القائد العسكري السوفيتي المرموق غيورغي جوكوف.وهاجم النازيون الجدد الأوكرانيون قبور الكثيرين من أبطال الحرب الوطنية العظمى الآخرين أو تهجّموا على ما يحمل ذكراهم.إكرام النازيينوتحولت السلطات الأوكرانية رسميا لإكرام مؤيدي النظام النازي في عام 2006 عندما دعا الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو إلى المصالحة بين عناصر الجيش الأحمر الذي صد العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى وقهر المعتدين في عكر دارهم وبين عناصر "جيش الثورة الأوكرانية" الذي تعاون مع قوات الاحتلال النازي الألماني واغتال الكثيرين من المناضلين ضد الاحتلال النازي والمواطنين الأبرياء.ومنحت السلطات الأوكرانية المجرم النازي ستيبان بنديرا لقب بطل أوكرانيا خلال حكم يوشينكو.وبينما أصبحت رموز النصر العظيم على الفاشية خلال الحرب الوطنية العظمى مثل راية النصر محظورة في أوكرانيا، ينظر نظام الحكم الحالي إلى ما يرمز إلى النازية، وبالأخص الصليب المعقوف، بأنه شيء عادي.بعد الانقلاببعدما دخل مؤيدو النازية إلى المؤسسة الحاكمة العليا الأوكرانية بطريق الانقلاب عام 2014 وقعت أوكرانيا في مزالق نسيان وإنكار الماضي الحافل بالانتصارات الحقيقية بشكل نهائي.ففي عام 2015 ألغت السلطات الأوكرانية احتفالات التاسع من مايو بذكرى قهر الفاشية في عام 1945، وأنشأت عيدا جديدا "أوروبيًا" يسمى "يوم المصالحة" الذي يصادف 8 مايو.وطالب القانون الصادر في 9 أبريل/ نيسان 2015 بإزالة تسمية الحرب الوطنية العظمى من الوثائق الرسمية وإحلال "الحرب العالمية الثانية" محلها.وظلت السلطات الأوكرانية تسعى إلى إلغاء ذكرى الحرب الوطنية العظمى وطمس كل ما يذكّر بالنصر على الفاشية الذي تحقق بجهود روسيا وأوكرانيا وغيرهما من الجمهوريات السوفيتية المتحدة.وهاجم الرئيس الأوكراني الأسبق بوروشينكو مسيرة "الفوج الخالد" التي تنظمها روسيا في مدنها وفي أنحاء العالم في عيد ذكرى النصر العظيم، واصفا إياها بأنها جزء من الحرب المبطّنة الروسية ضد أوكرانيا.الأبطال الأحياءويحتفل الأوكرانيون، مع ذلك، بعيد ذكرى النصر العظيم على الرغم من سياسة نظام كييف المؤيد للنازية وما يصدره من قوانين تدعو إلى التنكيل بالمناضلين ضد النازية. ويأمل المقاتلون القدامى الذين اشتركوا في الحرب الوطنية العظمى أن يطول عمرهم حتى حلول اليوم الذي يمكنهم فيه أن يخرجوا إلى الشارع حاملين أوسمتهم من دون أن يخشوا أن يهاجمهم النازيون الجدد.

https://arabic.sputniknews.com/20220512/اعتداء-على-قدامى-المحاربين-في-لفوف،-2011-1062150180.html

https://arabic.sputniknews.com/20220411/الأطباء-في-الحرب-شهدوا-جرائم-إبادة-جماعية-يرتكبها-الجيش-الأوكراني--1061077113.html

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