https://arabic.sputniknews.com/20220513/أول-تعليق-إسرائيلي-على-وفاة-الرئيس-الإماراتي-تراثه-يحظى-بتقدير-كبير-لدينا-1062184880.html

أول تعليق إسرائيلي على وفاة الرئيس الإماراتي... "تراثه يحظى بتقدير كبير لدينا"

أول تعليق إسرائيلي على وفاة الرئيس الإماراتي... "تراثه يحظى بتقدير كبير لدينا"

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على وفاة رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، مؤكدا أن تراثه وعطاءه الكبيران قد حظيا بتقدير كبير في إسرائيل. 13.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-13T12:27+0000

2022-05-13T12:27+0000

2022-05-13T12:27+0000

إسرائيل

العالم العربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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وكتب بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكد من خلالها أن دولة إسرائيل تقف إلى جانب دولة الإمارات في هذه الساعات الصعبة.فيما تقدم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، بأحر التعازي لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، لعائلته وللشعب الإماراتي في رحيل الشيخ خليفة، مؤكدا أنها خسارة كبيرة لأصدقاء إسرائيل في الإمارات وللمنطقة كلها.وذكر هرتزوغ بأن "قيادة الشيخ خليفة ساهمت في تطوير دولته وشعبه وفي بلورة شراكة حقيقة بين دولتينا، وهذه رسالة مهمة لمن سيواصلون على درب مسيرته. لقد دفعت مبادراته وأعماله الشرق الأوسط إلى الأمام وعززت الازدهار وروح التعاون بين الجميع".ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إنه "يوم حزين لمن يشاركون ويؤمنون بطريق السلام. وسنواصل العمل معا من أجل تحقيق مصلحة الشعوب وتخليد ذكرى الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".أعلنت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.وتولى الشيخ خليفة بن زايد، مهامه بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتُخب أول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول عام 1971، والذي توفي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

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