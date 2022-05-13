أول تعليق إسرائيلي على وفاة الرئيس الإماراتي... "تراثه يحظى بتقدير كبير لدينا"
© AP Photo / KAMRAN JEBREILIالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
© AP Photo / KAMRAN JEBREILI
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على وفاة رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، مؤكدا أن تراثه وعطاءه الكبيران قد حظيا بتقدير كبير في إسرائيل.
وكتب بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكد من خلالها أن دولة إسرائيل تقف إلى جانب دولة الإمارات في هذه الساعات الصعبة.
מדינת ישראל ניצבת לצד מדינת האמירויות הערביות המאוחדות ועמה בשעה קשה זו.— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) May 13, 2022
فيما تقدم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، بأحر التعازي لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، لعائلته وللشعب الإماراتي في رحيل الشيخ خليفة، مؤكدا أنها خسارة كبيرة لأصدقاء إسرائيل في الإمارات وللمنطقة كلها.
Sheikh Khalifa's bold leadership contributed so much to the advancement of the UAE and its people and to the growing partnership between our countries and is a great legacy for his successors. His life's work pushed the Middle East to new horizons of prosperity and cooperation.— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) May 13, 2022
وذكر هرتزوغ بأن "قيادة الشيخ خليفة ساهمت في تطوير دولته وشعبه وفي بلورة شراكة حقيقة بين دولتينا، وهذه رسالة مهمة لمن سيواصلون على درب مسيرته. لقد دفعت مبادراته وأعماله الشرق الأوسط إلى الأمام وعززت الازدهار وروح التعاون بين الجميع".
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إنه "يوم حزين لمن يشاركون ويؤمنون بطريق السلام. وسنواصل العمل معا من أجل تحقيق مصلحة الشعوب وتخليد ذكرى الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".
שמעתי בצער עמוק על מותו של השייח' ח'ליפה בִּן זָאיִד אָל נַהְיָאן, נשיא איחוד האמירויות הערביות. ההיסטוריה נקבעת בידי בני האדם. היא נקבעת בידי אנשים שמכירים את ההיסטוריה, אבל מוכנים לשנות אותה. היא נקבעת בידי אנשים שמעדיפים את העתיד על פני העבר.— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) May 13, 2022
أعلنت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.
وتولى الشيخ خليفة بن زايد، مهامه بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتُخب أول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول عام 1971، والذي توفي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.