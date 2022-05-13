https://arabic.sputniknews.com/20220513/إصابة-العشرات-خلال-مسيرات-سلمية-ضد-الاستيطان-في-الضفة-الغربية-فيديو-1062199551.html

إصابة العشرات خلال مسيرات سلمية ضد الاستيطان في الضفة الغربية... فيديو

إصابة العشرات خلال مسيرات سلمية ضد الاستيطان في الضفة الغربية... فيديو

أصيب عشرات الفلسطينيين، خلال قمع القوات الإسرائيلية للمسيرات الأسبوعية الرافضة للاستيطان وإقامة بؤر استيطانية في عدة مناطق من الضفة الغربية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-13T18:53+0000

2022-05-13T18:53+0000

2022-05-13T18:53+0000

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

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وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن "شابين أصيبا بجروح بالرصاص المعدني، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع بينهم أطفال خلال قمع قوات الجيش الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية الرافضة للاستيطان في قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، والتي خرجت إحياء للذكرى الـ74 للنكبة، وتنديداً بجريمة اغتيال الصحفية شرين أبو عاقلة".وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي لوكالة "سبوتنيك": "في ذكرى النكبة، ما زلنا نعيش نكبات جديدة بسبب الاحتلال الذي يهدم ويسرق الأرض، ويقتل الحقيقة وصوتها المتمثل بالصحفية شرين أبو عاقلة، وما علينا في ظل هذه الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي سوى تصعيد كل اشكال المقاومة التي كفلتها القوانين الدولية، لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الهجمة الإسرائيلية، علينا التوحد في مواجهة الاحتلال وردع مستوطنيه".وفي جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس شمالي الضفة، أصيب عشرات الفلسطينيين، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية بعد قمع مسيرة جبل صبيح لإقامة بؤرة استيطانية على قمة الجبل.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن "6 فلسطينيين أصيبوا بجروح إثر إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وأصيب 30 آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع".من جانب آخر قمعت القوات الإسرائيلية في قرية بيت دجن شرق نابلس، مسيرة سلمية انطلقت عقب تأدية صلاة الجمعة في موقع المنزلين اللذين هدمهما الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين الماضي، باتجاه المنطقة المهددة بالاستيلاء عليها لصالح الاستيطان، وأصيب العشرات بحالات اختناق، وفي جنين انطلقت مسيرة منددة باقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين، والذي أسفر عن حرق عدة منازل، وجرح 13 فلسطينياً.

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