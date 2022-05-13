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https://arabic.sputniknews.com/20220513/إصابة-مصورين-في-قناة-آر-تي-الروسية-بنيران-أوكرانية-1062195192.html
إصابة مصورين في قناة "آر تي" الروسية بنيران أوكرانية
إصابة مصورين في قناة "آر تي" الروسية بنيران أوكرانية
تعرض طاقم قناة "آر تي" الروسية، اليوم الجمعة، لإطلاق نار من القوات الأوكرانية في منطقة دوكوتشايفسك، الأمر الذي تسبب بإصابة مصورين من كادر العمل. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T15:04+0000
2022-05-13T15:09+0000
روسيا
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وأشارت "آر تي" إلى أن طاقمها تعرض أثناء تنفيذ مهامه الإعلامية لإطلاق نار في منطقة دوكوتشايفسك، الأمر الذي تسبب بإصابة مصورين بشظايا في الأرجل والظهر.وأضافت: "لم يصب جورشينين نفسه. أصيب المصوران فلاديمير باتالين وفيكتور ميروشنيكوف بجروح من شظايا في أرجلهم وظهرهم".وأكدت القناة أن طاقم التصوير تم نقله إلى المستشفى حيث يتلقى المصورون العناية الطبية اللازمة.
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روسيا

إصابة مصورين في قناة "آر تي" الروسية بنيران أوكرانية

15:04 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 15:09 GMT 13.05.2022)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورجناح وكالة الأنباء والتلفزيون الدولية "آر تي" (RT) في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار)
جناح وكالة الأنباء والتلفزيون الدولية آر تي (RT) في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار) - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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تعرض طاقم قناة "آر تي" الروسية، اليوم الجمعة، لإطلاق نار من القوات الأوكرانية في منطقة دوكوتشايفسك، الأمر الذي تسبب بإصابة مصورين من كادر العمل.
وأشارت "آر تي" إلى أن طاقمها تعرض أثناء تنفيذ مهامه الإعلامية لإطلاق نار في منطقة دوكوتشايفسك، الأمر الذي تسبب بإصابة مصورين بشظايا في الأرجل والظهر.

وقالت "آر تي" في خبر عاجل على قناتها في تيلغرام: "تعرض طاقم تصوير المراسل الحربي لـ "آر تي" (RT)، فالنتين جورشينين، لقصف صاروخي من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من دوكوتشايفسك".

وأضافت: "لم يصب جورشينين نفسه. أصيب المصوران فلاديمير باتالين وفيكتور ميروشنيكوف بجروح من شظايا في أرجلهم وظهرهم".
وأكدت القناة أن طاقم التصوير تم نقله إلى المستشفى حيث يتلقى المصورون العناية الطبية اللازمة.
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