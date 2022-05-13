https://arabic.sputniknews.com/20220513/إصابة-مصورين-في-قناة-آر-تي-الروسية-بنيران-أوكرانية-1062195192.html
إصابة مصورين في قناة "آر تي" الروسية بنيران أوكرانية
إصابة مصورين في قناة "آر تي" الروسية بنيران أوكرانية
تعرض طاقم قناة "آر تي" الروسية، اليوم الجمعة، لإطلاق نار من القوات الأوكرانية في منطقة دوكوتشايفسك، الأمر الذي تسبب بإصابة مصورين من كادر العمل. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T15:04+0000
2022-05-13T15:04+0000
2022-05-13T15:09+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103257/05/1032570564_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_315f437fad0c5775d49486377546f0d3.jpg
وأشارت "آر تي" إلى أن طاقمها تعرض أثناء تنفيذ مهامه الإعلامية لإطلاق نار في منطقة دوكوتشايفسك، الأمر الذي تسبب بإصابة مصورين بشظايا في الأرجل والظهر.وأضافت: "لم يصب جورشينين نفسه. أصيب المصوران فلاديمير باتالين وفيكتور ميروشنيكوف بجروح من شظايا في أرجلهم وظهرهم".وأكدت القناة أن طاقم التصوير تم نقله إلى المستشفى حيث يتلقى المصورون العناية الطبية اللازمة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103257/05/1032570564_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b5808ca4977e705a9d56562a0b4c4bd8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
إصابة مصورين في قناة "آر تي" الروسية بنيران أوكرانية
15:04 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 15:09 GMT 13.05.2022) تابعنا عبر
تعرض طاقم قناة "آر تي" الروسية، اليوم الجمعة، لإطلاق نار من القوات الأوكرانية في منطقة دوكوتشايفسك، الأمر الذي تسبب بإصابة مصورين من كادر العمل.
وأشارت "آر تي" إلى أن طاقمها تعرض أثناء تنفيذ مهامه الإعلامية لإطلاق نار في منطقة دوكوتشايفسك، الأمر الذي تسبب بإصابة مصورين بشظايا في الأرجل والظهر.
وقالت "آر تي" في خبر عاجل على قناتها في تيلغرام: "تعرض طاقم تصوير المراسل الحربي لـ "آر تي" (RT)، فالنتين جورشينين، لقصف صاروخي من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من دوكوتشايفسك".
وأضافت: "لم يصب جورشينين نفسه. أصيب المصوران فلاديمير باتالين وفيكتور ميروشنيكوف بجروح من شظايا في أرجلهم وظهرهم".
وأكدت القناة أن طاقم التصوير
تم نقله إلى المستشفى حيث يتلقى المصورون العناية الطبية اللازمة.