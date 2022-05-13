https://arabic.sputniknews.com/20220513/إعلام-العراق-يعرب-عن-تأييده-لموقف-المغرب-من-الصحراء-1062189144.html
إعلام: العراق يعرب عن تأييده "لموقف المغرب من الصحراء"
إعلام: العراق يعرب عن تأييده "لموقف المغرب من الصحراء"
أعرب العراق عن دعمه "لوحدة التراب للمملكة المغربية"، وجهود الأمم المتحدة ودورها المركزي في التوصل إلى حل سياسي. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T13:22+0000
2022-05-13T13:22+0000
2022-05-13T13:22+0000
العراق
أخبار المغرب اليوم
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وأعلن بيان مشترك، اليوم الجمعة، صدر عقب لقاء جمع بين وزير الشؤون الخارجية المغربي، السيد ناصر بوريطة، ووزير خارجية جمهورية العراق، السيد فؤاد حسين، في الرباط، أنه "بشأن قضية الصحراء، يدعم العراق الوحدة الترابية للمملكة المغربية وجهود الأمم المتحدة ودورها المركزي في التوصل إلى حل سياسي"، حسبما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.ويقوم وزير خارجية جمهورية العراق بزيارة للمغرب، شارك خلالها في أشغال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، المنعقد بمراكش منذ يوم 11 مايو/ أيار الجاري.وأكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في 13 مايو/ أيار، في مراكش، دعم بلاده "للوحدة الترابية للمغرب".وقال تشاووش أوغلو، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما: "أود أن أجدد التأكيد على الموقف المبدئي لتركيا بخصوص الوحدة الترابية للدول وسيادتها، وأن تركيا تدعم سيادة المغرب الشقيق ووحدته الترابية".وشدد تشاووش أوغلو على "تطابق وجهات نظر الطرفين" بخصوص العديد من القضايا الإقليمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعرب-عن-جاهزية-بلاده-لمساعدة-جارتها-الشمالية-في-أزمة-كورونا-1062187091.html
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار المغرب اليوم
إعلام: العراق يعرب عن تأييده "لموقف المغرب من الصحراء"
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أعرب العراق عن دعمه "لوحدة التراب للمملكة المغربية"، وجهود الأمم المتحدة ودورها المركزي في التوصل إلى حل سياسي.
وأعلن بيان مشترك، اليوم الجمعة، صدر عقب لقاء جمع بين وزير الشؤون الخارجية المغربي، السيد ناصر بوريطة، ووزير خارجية جمهورية العراق، السيد فؤاد حسين، في الرباط، أنه "بشأن قضية الصحراء، يدعم العراق الوحدة الترابية للمملكة المغربية وجهود الأمم المتحدة ودورها المركزي في التوصل إلى حل سياسي"، حسبما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.
ويقوم وزير خارجية جمهورية العراق بزيارة للمغرب، شارك خلالها في أشغال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، المنعقد بمراكش منذ يوم 11 مايو/ أيار الجاري.
وأكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في 13 مايو/ أيار، في مراكش، دعم بلاده "للوحدة الترابية للمغرب".
وقال تشاووش أوغلو
، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما: "أود أن أجدد التأكيد على الموقف المبدئي لتركيا بخصوص الوحدة الترابية للدول وسيادتها، وأن تركيا تدعم سيادة المغرب الشقيق ووحدته الترابية".
وشدد تشاووش أوغلو على "تطابق وجهات نظر الطرفين" بخصوص العديد من القضايا الإقليمية.