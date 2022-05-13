https://arabic.sputniknews.com/20220513/إعلام-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-قد-تتسبب-بحرب-1062168425.html
إعلام: العقوبات المفروضة على روسيا قد تتسبب بحرب
إعلام: العقوبات المفروضة على روسيا قد تتسبب بحرب
حذر تقرير إعلامي من العقوبات المفروضة على روسيا في المجال العلمي والتي تهدد باندلاع حرب بين موسكو والغرب. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T05:59+0000
2022-05-13T05:59+0000
2022-05-13T05:59+0000
روسيا
العالم
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وبحسب التقرير الذي نشره موقع National Interest، لكاتبه ماثيو راندال، المتخصص في العلاقات الدولية، فإن إنهاء التعاون بين المؤسسات الدولية والمنظمات الروسية، وإلغاء وصول العلماء إلى المجلات العلمية العالمية، وحظر تمويل الأبحاث التي يتم إجراؤها مع متخصصين من روسيا، ستؤثر بشكل خطير على الأمن الدولي.وأشار إلى أن إنهاء التعاون العلمي سيضر أيضا بأهم الأبحاث المصممة لمكافحة تغير المناخ، حيث يلعب العلم الروسي دورا مهما في هذا المجال. وشدد بشكل خاص على أهمية عمل العلماء من روسيا بشأن قضية الاحتباس الحراري في القطب الشمالي.يذكر أنه بعد بدء عملية عسكرية روسية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا وتحريرها من النازية، صعدت الدول الغربية من ضغوطها على موسكو. لتبدأ في أوروبا دعوات لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، كما أعلنت العديد من العلامات التجارية انسحابها من البلاد. كما أغلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا ودول أخرى الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
إعلام: العقوبات المفروضة على روسيا قد تتسبب بحرب
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حذر تقرير إعلامي من العقوبات المفروضة على روسيا في المجال العلمي والتي تهدد باندلاع حرب بين موسكو والغرب.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع National Interest، لكاتبه ماثيو راندال، المتخصص في العلاقات الدولية، فإن إنهاء التعاون بين المؤسسات الدولية والمنظمات الروسية، وإلغاء وصول العلماء إلى المجلات العلمية العالمية، وحظر تمويل الأبحاث التي يتم إجراؤها مع متخصصين من روسيا، ستؤثر بشكل خطير على الأمن الدولي
.
وأضاف راندال: "سيؤدي هذا إلى تفاقم مخاطر الحرب. تسمح الاتصالات بين روسيا والغرب للطرفين بتقييم قدرات ودوافع ونوايا بعضهما بعضا بشكل صحيح. وإلا فإن سوء التقدير يصبح مرجحا أكثر".
وأشار إلى أن إنهاء التعاون العلمي سيضر أيضا بأهم الأبحاث المصممة لمكافحة تغير المناخ، حيث يلعب العلم الروسي دورا مهما في هذا المجال. وشدد بشكل خاص على أهمية عمل العلماء من روسيا بشأن قضية الاحتباس الحراري في القطب الشمالي.
يذكر أنه بعد بدء عملية عسكرية روسية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا وتحريرها من النازية، صعدت الدول الغربية من ضغوطها على موسكو. لتبدأ في أوروبا دعوات لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، كما أعلنت العديد من العلامات التجارية انسحابها من البلاد. كما أغلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا ودول أخرى الأجواء أمام الطائرات الروسية.