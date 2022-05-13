https://arabic.sputniknews.com/20220513/إعلام-القنصلية-العامة-التركية-في-باريس-تتعرض-لهجوم-بعبوة-ناسفة-1062167265.html
إعلام: القنصلية العامة التركية في باريس تتعرض لهجوم بعبوة ناسفة
إعلام: القنصلية العامة التركية في باريس تتعرض لهجوم بعبوة ناسفة
ذكرت وسائل الإعلام أن القنصلية العامة التركية في باريس تعرضت لهجوم بعبوة ناسفة، مما أدى إلى أضرار في الجدران والنوافذ. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T03:32+0000
2022-05-13T03:32+0000
2022-05-13T03:32+0000
أخبار فرنسا
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أنقرة - سبوتنيك. وذكرت بوابة سون داكيكا الإخبارية في وقت متأخر من يوم الخميس أن الحادث لم بتسبب في أي إصابات.وبدأت شرطة باريس تحقيقا في الحادث، فيما تم تعزيز التدابير الأمنية في أراضي القنصلية العامة بعد الهجوم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
إعلام: القنصلية العامة التركية في باريس تتعرض لهجوم بعبوة ناسفة
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ذكرت وسائل الإعلام أن القنصلية العامة التركية في باريس تعرضت لهجوم بعبوة ناسفة، مما أدى إلى أضرار في الجدران والنوافذ.
أنقرة - سبوتنيك
. وذكرت بوابة سون داكيكا الإخبارية في وقت متأخر من يوم الخميس أن الحادث لم بتسبب في أي إصابات.
وبدأت شرطة باريس تحقيقا في الحادث، فيما تم تعزيز التدابير الأمنية في أراضي القنصلية العامة بعد الهجوم.