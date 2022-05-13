عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220513/إعلام-القنصلية-العامة-التركية-في-باريس-تتعرض-لهجوم-بعبوة-ناسفة-1062167265.html
إعلام: القنصلية العامة التركية في باريس تتعرض لهجوم بعبوة ناسفة
إعلام: القنصلية العامة التركية في باريس تتعرض لهجوم بعبوة ناسفة
ذكرت وسائل الإعلام أن القنصلية العامة التركية في باريس تعرضت لهجوم بعبوة ناسفة، مما أدى إلى أضرار في الجدران والنوافذ. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T03:32+0000
2022-05-13T03:32+0000
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1d/1047010224_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f0ca0dfcc431a179c1960c1aaa6cf49b.jpg
أنقرة - سبوتنيك. وذكرت بوابة سون داكيكا الإخبارية في وقت متأخر من يوم الخميس أن الحادث لم بتسبب في أي إصابات.وبدأت شرطة باريس تحقيقا في الحادث، فيما تم تعزيز التدابير الأمنية في أراضي القنصلية العامة بعد الهجوم.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1d/1047010224_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f153fd9e633db8935b2e09e8dbb92f35.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا

إعلام: القنصلية العامة التركية في باريس تتعرض لهجوم بعبوة ناسفة

03:32 GMT 13.05.2022
© AFP 2022 / Valery Hache الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020
 الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© AFP 2022 / Valery Hache
تابعنا عبرTelegram
ذكرت وسائل الإعلام أن القنصلية العامة التركية في باريس تعرضت لهجوم بعبوة ناسفة، مما أدى إلى أضرار في الجدران والنوافذ.
أنقرة - سبوتنيك. وذكرت بوابة سون داكيكا الإخبارية في وقت متأخر من يوم الخميس أن الحادث لم بتسبب في أي إصابات.
وبدأت شرطة باريس تحقيقا في الحادث، فيما تم تعزيز التدابير الأمنية في أراضي القنصلية العامة بعد الهجوم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس03:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала