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https://arabic.sputniknews.com/20220513/إعلام-روسيا-حققت-فائضا-تجاريا-عبر-العقوبات-1062175947.html
إعلام: روسيا حققت "فائضا تجاريا" عبر العقوبات
إعلام: روسيا حققت "فائضا تجاريا" عبر العقوبات
اعتبرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن العقوبات على روسيا تتخد منحى معاكسا لما كان مخططا له. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T09:42+0000
2022-05-13T09:42+0000
روسيا
اقتصاد
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وكتبت صحيفة "الإيكونوميست"، أن روسيا تحقق "فائضًا تجاريًا قياسيًا بسبب انخفاض الواردات والصادرات الثابتة".وأردفت الصحيفة: "تراجعت الواردات بسبب العقوبات فأصبح من الأصعب على المستهلكين والشركات الروسية شراء البضائع الغربية".وأضافت الصحيفة: "وفي الوقت نفسه، نجت الصادرات، والعقوبات لا تتعارض مع إمدادات النفط والغاز لبقية دول العالم، كما أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة دخل موسكو".ونتيجة لذلك، توقع الخبراء أن الفائض التجاري لروسيا سيسجل رقمًا قياسيًا في الأشهر المقبلة، حسب نفس المصدر.ونقل المصدر عن معهد التمويل الدولي، أنه في عام 2022، سيصل الفائض التجاري إلى 250 مليار دولار وهو أكثر من ضعف مستوى عام 2021 البالغ 120 مليار دولار.وخلص المقال إلى أنه وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تكون فعالية العقوبات المالية ضد روسيا قد وصلت بالفعل لذروتها، وحتى إذا حظرت أوروبا استيراد النفط الروسي، فسيتم فرض الحظر "تدريجيًا وببطء شديد".
https://arabic.sputniknews.com/20220513/ميدفيديف-يتكهن-بـ10-نتائج-للعقوبات-الانتحارية-على-روسيا-1062168904.html
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روسيا, اقتصاد

إعلام: روسيا حققت "فائضا تجاريا" عبر العقوبات

09:42 GMT 13.05.2022
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البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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اعتبرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن العقوبات على روسيا تتخد منحى معاكسا لما كان مخططا له.
وكتبت صحيفة "الإيكونوميست"، أن روسيا تحقق "فائضًا تجاريًا قياسيًا بسبب انخفاض الواردات والصادرات الثابتة".
وأردفت الصحيفة: "تراجعت الواردات بسبب العقوبات فأصبح من الأصعب على المستهلكين والشركات الروسية شراء البضائع الغربية".
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
ميدفيديف يتكهن بـ10 نتائج للعقوبات "الانتحارية" على روسيا
06:29 GMT
وأضافت الصحيفة: "وفي الوقت نفسه، نجت الصادرات، والعقوبات لا تتعارض مع إمدادات النفط والغاز لبقية دول العالم، كما أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة دخل موسكو".
ونتيجة لذلك، توقع الخبراء أن الفائض التجاري لروسيا سيسجل رقمًا قياسيًا في الأشهر المقبلة، حسب نفس المصدر.
ونقل المصدر عن معهد التمويل الدولي، أنه في عام 2022، سيصل الفائض التجاري إلى 250 مليار دولار وهو أكثر من ضعف مستوى عام 2021 البالغ 120 مليار دولار.
وخلص المقال إلى أنه وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تكون فعالية العقوبات المالية ضد روسيا قد وصلت بالفعل لذروتها، وحتى إذا حظرت أوروبا استيراد النفط الروسي، فسيتم فرض الحظر "تدريجيًا وببطء شديد".
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