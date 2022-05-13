https://arabic.sputniknews.com/20220513/إعلام-ضغوط-أمريكية-على-الفلسطينيين-للتعاون-مع-إسرائيل-بشأن-شيرين-أبو-عاقلة-1062174884.html

إعلام: ضغوط أمريكية على الفلسطينيين للتعاون مع إسرائيل بشأن شيرين أبو عاقلة

إعلام: ضغوط أمريكية على الفلسطينيين للتعاون مع إسرائيل بشأن شيرين أبو عاقلة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا كبيرة على الفلسطينيين بهدف التعاون مع إسرائيل للتحقيق في اغتيال الصحفية الفلسطينية،... 13.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-13T08:51+0000

2022-05-13T08:51+0000

2022-05-13T08:51+0000

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وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الجانب الأمريكي يمارس الضغط، دون جدوى، على السلطة الفلسطينية من أجل التنسيق مع إسرائيل والتحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين، الأربعاء الماضي.وذكرت الصحيفة أنه رغم الضغوط المكثفة التي تمارسها الإدارة الأمريكية على السلطة الفلسطينية، لكن الأخيرة ترفض، تماما، وحتى الآن، أي مشاركة إسرائيلية في التحقيق.وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين إسرائيليين قد وصفوا هذا السلوك الفلسطيني بأنه "سخيف"، لكن هناك تقديرات إسرائيلية بأن الجانب الفلسطيني سيوافق، في النهاية، على إجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية، شيرين أبو عاقلة.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الأربعاء الماضي، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.وذكرت الوزارة أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.ونقلت "فرانس برس" عن مصورها الذي تواجد في موقع الحادث، قوله إن شيرين أبو عاقلة كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص عندما قتلت، مضيفا أن القوات الإسرائيلية بدأت إطلاق النيران في المنطقة ثم شاهد جثة الصحفية ملقاة على الأرض.فيما قال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر، إن هناك أدلة على أن مقتل مراسلة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة بالرصاص خلال غارة إسرائيلية على مخيم جنين في الضفة الغربية، كان "استهدافا متعمدا".

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