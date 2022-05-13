https://arabic.sputniknews.com/20220513/إعلام-مصير-البترو-دولار-في-الأيدي-المرتعشة-لبايدن-وسط-تخوف-أمريكي-1062167496.html
إعلام: مصير "البترو دولار" في "الأيدي المرتعشة" لبايدن
إعلام: مصير "البترو دولار" في "الأيدي المرتعشة" لبايدن
وصف تقرير إعلامي إلى أن مصير "البترو دولار" في "الأيدي المرتعشة" للرئيس الأمريكي جو بايدن، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن مستقبل العملة الأمريكية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T04:20+0000
2022-05-13T04:20+0000
2022-05-13T04:20+0000
اقتصاد
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وبحسب تقرير نشره موقع American Thinker، لكاتبه دارلين كاسيلا، فإن مصير الدولار يثير مخاوف الأمريكيين.وبحسب ما كتب كاسيلا، فإن رغبة بكين بشراء النفط باليوان سيسمح لها بإضعاف هيمنة الدولار في سوق النفط العالمية في الوقت نفسه تسبب بايدن في توتر العلاقات مع السعودية التي تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث إنتاج النفط.وأشار كاسيلا إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل وتزويد الهند بالنفط مقابل الروبية الهندية والغاز إلى تركيا مقابل الليرة التركية، ستسهم بإضعاف الدولار.وبحسب كاسيلا فإن هيمنة الصين على النظام النقدي العالمي ممكنة بسبب التقارب مع المملكة العربية السعودية ودول "أوبك" الأخرى.هذا وارتفعت أسعار النفط العالمية، مساء يوم الأربعاء، بنسبة 5 في المئة بعد بيانات وزارة الطاقة الأمريكية عن انخفاض غير متوقع في احتياطي النفط في الولايات المتحدة، حسبما أفادت بيانات التداول.وقرر تحالف "أوبك +" (منظمة مصدري النفط أوبك، ومنتجين محليين على رأسهم روسيا)، في وقت سابق، مواصلة خطط زيادة إنتاج النفط، ورفع حجم الإنتاج، في شهر مايو/ أيار، بمقدار 432 ألف برميل يومياً.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
إعلام: مصير "البترو دولار" في "الأيدي المرتعشة" لبايدن
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وصف تقرير إعلامي إلى أن مصير "البترو دولار" في "الأيدي المرتعشة" للرئيس الأمريكي جو بايدن، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن مستقبل العملة الأمريكية.
وبحسب تقرير نشره موقع American Thinker، لكاتبه دارلين كاسيلا، فإن مصير الدولار
يثير مخاوف الأمريكيين.
وبحسب ما كتب كاسيلا، فإن رغبة بكين بشراء النفط باليوان سيسمح لها بإضعاف هيمنة الدولار في سوق النفط العالمية في الوقت نفسه تسبب بايدن في توتر العلاقات مع السعودية التي تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث إنتاج النفط.
وأشار كاسيلا إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل وتزويد الهند بالنفط مقابل الروبية الهندية والغاز إلى تركيا مقابل الليرة التركية، ستسهم بإضعاف الدولار.
وبحسب كاسيلا فإن هيمنة الصين على النظام النقدي العالمي ممكنة بسبب التقارب مع المملكة العربية السعودية ودول "أوبك" الأخرى.
واختتم الكاتب بالقول "إذا كان الدور العالمي للدولار الأمريكي في يده المرتجفة، فلدينا ما نخشاه".
هذا وارتفعت أسعار النفط العالمية
، مساء يوم الأربعاء، بنسبة 5 في المئة بعد بيانات وزارة الطاقة الأمريكية عن انخفاض غير متوقع في احتياطي النفط في الولايات المتحدة، حسبما أفادت بيانات التداول.
وقرر تحالف "أوبك +" (منظمة مصدري النفط أوبك، ومنتجين محليين على رأسهم روسيا)، في وقت سابق، مواصلة خطط زيادة إنتاج النفط، ورفع حجم الإنتاج، في شهر مايو/ أيار، بمقدار 432 ألف برميل يومياً.