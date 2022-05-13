https://arabic.sputniknews.com/20220513/إقالة-مدير-مجمع-تسيير-موانئ-الجزائر-1062185865.html
إقالة مدير مجمع تسيير موانئ الجزائر
إقالة مدير مجمع تسيير موانئ الجزائر
قررت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة، إنهاء مهام المدير العام لمجمع تسيير موانئ الجزائر "سيربور"، عاشور جلول، تحفظيا. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T12:42+0000
2022-05-13T12:42+0000
2022-05-13T12:42+0000
الجزائر
العالم العربي
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وقالت صحيفة "النهار"، إنه تم تعيين المدير العام السابق لميناء عنابة، حركاتي عبد الكريم، بالنيابة خلفا لعاشور جلول بعد إقالته.في السياق ذاته، فتحت السلطات القضائية تحقيقا حول قضية إخراج وتحويل 311 حاوية تحتوي على 1.064 سيارة مجزأة، عبر ميناء مستغانم التجاري.وتورط جلول في القضية إلى جانب المتصرف القضائي السابق لمجمع طحكوت ومن معهم، وبحسب بيان نيابة الجمهورية جاءت معلومات مفادها "إخراج وتحويل 311 حاوية تحتوي على 1.064 سيارة مجزأة من علامة "هيونداي". ملك لمؤسسة طحكوت سابقا تم استيرادها سنة 2019 عبر ميناء مستغانم التجاري بطريقة مخالفة للقانون".من جانبها، أمرت نيابة الجمهورية لدى هذه الجهة القضائية على الفور مصالح الضبطية القضائية المختصة بفتح تحقيق ابتدائي، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاسترجاع هذه الحاويات، يضيف البيان ذاته.وأسفرت التحقيقات الابتدائية عن حجز واسترجاع 311 حاوية ضبطت خارج الاختصاص، كما أثبتت مسؤولية كل من المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم التجاري والرئيس المدير العام لمجمع الموانئ عاشور جلول والمتصرف القضائي السابق لمجمع طحكوت ومن معهم.وبناء على تلك النتائج، تم أمس الخميس فتح تحقيق قضائي في القضية ضد المعنيين وكل من يكشف عنه التحقيق، وذلك بعدما أصدر قضاء بجاية حكما ببراءة المدير العام السابق لمؤسسة ميناء بجاية عاشور جلول من التهم المنسوبة إليه في قضية مؤسسة ميناء بجاية، طيلة توليه منصب مديرا عاما لمؤسسة ميناء بجاية.
الجزائر
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي
إقالة مدير مجمع تسيير موانئ الجزائر
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قررت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة، إنهاء مهام المدير العام لمجمع تسيير موانئ الجزائر "سيربور"، عاشور جلول، تحفظيا.
وقالت صحيفة "النهار
"، إنه تم تعيين المدير العام السابق لميناء عنابة، حركاتي عبد الكريم، بالنيابة خلفا لعاشور جلول بعد إقالته.
في السياق ذاته، فتحت السلطات القضائية تحقيقا حول قضية إخراج وتحويل 311 حاوية تحتوي على 1.064 سيارة مجزأة، عبر ميناء مستغانم التجاري.
وتورط جلول في القضية إلى جانب المتصرف القضائي السابق لمجمع طحكوت ومن معهم، وبحسب بيان نيابة الجمهورية جاءت معلومات مفادها "إخراج وتحويل 311 حاوية تحتوي على 1.064 سيارة مجزأة من علامة "هيونداي". ملك لمؤسسة طحكوت سابقا تم استيرادها سنة 2019 عبر ميناء مستغانم التجاري بطريقة مخالفة للقانون".
من جانبها، أمرت نيابة الجمهورية لدى هذه الجهة القضائية على الفور مصالح الضبطية القضائية المختصة بفتح تحقيق ابتدائي، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاسترجاع هذه الحاويات، يضيف البيان ذاته.
وأسفرت التحقيقات الابتدائية عن حجز واسترجاع 311 حاوية ضبطت خارج الاختصاص، كما أثبتت مسؤولية كل من المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم التجاري والرئيس المدير العام لمجمع الموانئ عاشور جلول والمتصرف القضائي السابق لمجمع طحكوت ومن معهم.
وبناء على تلك النتائج، تم أمس الخميس فتح تحقيق قضائي في القضية ضد المعنيين وكل من يكشف عنه التحقيق، وذلك بعدما أصدر قضاء بجاية حكما ببراءة المدير العام السابق لمؤسسة ميناء بجاية عاشور جلول من التهم المنسوبة إليه في قضية مؤسسة ميناء بجاية، طيلة توليه منصب مديرا عاما لمؤسسة ميناء بجاية.