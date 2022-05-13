https://arabic.sputniknews.com/20220513/إيلون-ماسك-يهاجم-ترامب-وبايدن-ويكشف-عن-الرئيس-الذي-يفضله-في-2024-1062170521.html

إيلون ماسك يهاجم ترامب وبايدن ويكشف عن الرئيس الذي يفضله في 2024

إيلون ماسك يهاجم ترامب وبايدن ويكشف عن الرئيس الذي يفضله في 2024

بعد أن توصل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى اتفاق لشراء "تويتر" في أواخر أبريل/نيسان الماضي، أصبح أكثر نشاطا على منصة التواصل الاجتماعي، حيث أطل بتصريحات... 13.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-13T07:12+0000

2022-05-13T07:12+0000

2022-05-13T07:12+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيلون ماسك

دونالد ترامب

جو بايدن

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وهاجم ماسك بايدن، قائلا إنه هزم ترامب في انتخابات 2020 لأن الناس سئموا من "الدراما".وكتب على موقع تويتر: "خطأ بايدن هو أنه يعتقد أنه تم انتخابه لتغيير البلاد، لكن في الواقع أراد الجميع قدرًا أقل من الدراما". وحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، لم يتطرق ماسك إلى الدراما التي تحدث عنها عند الإشارة إلى ترامب، حيث اتسمت فترة الأربع سنوات بمزاعم تحرش جنسي وانتهت بمزاعم بأنه حرض على تمرد، وهو ما نفاه ترامب بشكل قاطع.وتشير تغريدة ماسك إلى أن بايدن يفكر كثيرًا بواجبه في تغيير البلاد، وربما يشير إلى خطاب بايدن 2021 الذي قال فيه إن فاتورة البنية التحتية البالغة قيمتها تريليون دولار "ستحول أمريكا". وألمحت إلى أن بايدن قد تم انتخابه ليس لأن الأمريكيون اعتقدوا أنه سيجري تغييرات كبيرة ولكن لأن أمريكا كانت بحاجة إلى الابتعاد عن إدارة ترامب.وقال في تغريدة منفصلة إنه "على الرغم من أنني أعتقد أن المرشح الأقل انقسامًا سيكون أفضل في عام 2024، ما زلت أعتقد أنه يجب إعادة ترامب إلى تويتر".في وقت سابق من هذا الأسبوع، وصف ماسك في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" قرار تويتر بحظر الرئيس السابق بأنه "أحمق إلى أقصى حد".وأوضح أنه سيعيد حساب ترامب على تويتر، لأنه يرغب في أن تكون المنصة ملاذًا لحرية التعبير.

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الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك, دونالد ترامب, جو بايدن