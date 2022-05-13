https://arabic.sputniknews.com/20220513/ابنة-سفير-أرمينيا-في-أوكرانيا-تصبح-مستشارة-رئاسية-1062192760.html
ابنة سفير أرمينيا في أوكرانيا تصبح مستشارة رئاسية
ابنة سفير أرمينيا في أوكرانيا تصبح مستشارة رئاسية
عين رئيس أرمينيا، فاهاجن خاتشاتوريان، اليوم الجمعة، تاتيفيك كارابتيان مستشارة له، التي هي، وفقًا لوسائل إعلام محلية، ابنة سفير أرمينيا لدى أوكرانيا فلاديمير... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T14:23+0000
2022-05-13T14:23+0000
2022-05-13T14:23+0000
العالم
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جاء في المرسوم المنشور بموقع الرئاسة على الإنترنت: "تعيين تاتيفيك كارابتيان مستشارًة لرئيس جمهورية أرمينيا اعتبارًا من 13 مايو 2022".وبحسب صحيفة "أرافوت"، فإن المستشارة الجديدة هي ابنة السفير الأرميني في أوكرانيا فلاديمير كارابتيان.ترأس كارابتيان الخدمة الصحفية لرئيس الوزراء من يناير 2019 إلى يناير 2020. كما شغل منصب السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأرمينية في عهد الرئيس روبرت كوتشاريان. وفي عام 2008 ، دعم رئيس الدولة السابق ليفون تير بتروسيان وانضم إلى القوة السياسية التي يقودها. وعين سفيرا لأوكرانيا في يونيو 2021.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ابنة سفير أرمينيا في أوكرانيا تصبح مستشارة رئاسية
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عين رئيس أرمينيا، فاهاجن خاتشاتوريان، اليوم الجمعة، تاتيفيك كارابتيان مستشارة له، التي هي، وفقًا لوسائل إعلام محلية، ابنة سفير أرمينيا لدى أوكرانيا فلاديمير كارابتيان.
جاء في المرسوم المنشور بموقع الرئاسة على الإنترنت: "تعيين تاتيفيك كارابتيان مستشارًة لرئيس جمهورية أرمينيا اعتبارًا من 13 مايو 2022".
وبحسب صحيفة "أرافوت"، فإن المستشارة الجديدة هي ابنة السفير الأرميني في أوكرانيا فلاديمير كارابتيان.
ترأس كارابتيان الخدمة الصحفية لرئيس الوزراء من يناير 2019 إلى يناير 2020. كما شغل منصب السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأرمينية في عهد الرئيس روبرت كوتشاريان. وفي عام 2008 ، دعم رئيس الدولة السابق ليفون تير بتروسيان وانضم إلى القوة السياسية التي يقودها. وعين سفيرا لأوكرانيا في يونيو 2021.