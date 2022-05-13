https://arabic.sputniknews.com/20220513/اتحاد-الصحفيين-العرب-يصدر-بيانا-بشأن-الاعتداء-الإسرائيلي-على-جنازة-الإعلامية-أبو-عاقلة-1062197903.html
اتحاد "الصحفيين العرب" يصدر بيانا بشأن الاعتداء الإسرائيلي على جنازة الإعلامية أبو عاقلة
اتحاد "الصحفيين العرب" يصدر بيانا بشأن الاعتداء الإسرائيلي على جنازة الإعلامية أبو عاقلة
أصدر الاتحاد العام للصحفيين العرب بيانا بشأن اعتداء القوات الإسرائيلية على موكب تشييع جنازة الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي اغتيلت خلال ممارسة عملها... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T16:19+0000
2022-05-13T16:19+0000
2022-05-13T16:19+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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ونقلت وكالة "وفا" عن الاتحاد العام للصحفيين العرب بيانا قال فيه إن "الرأي العام العالمي تابع بغضب شديد، الاعتداء الهمجي لقوات الاحتلال على موكب تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، أثناء خروجه من المستشفى، حيث شنت قوات الاحتلال هجوما عنيفا على الموكب".وشدد اتحاد الصحفيين العرب على "تضامنه مع الشعب الفلسطيني ونقابة الصحفيين الفلسطينيين"، كما طالب الاتحاد بتشكيل لجنة دولية مستقلة لإجراء تحقيق فوري ونزيه لتبيان الحقيقة وإدانة هذا الفعل الإجرامي الشنيع.وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، عن نتائج التحقيق المرحلي، بشأن مقتل الصحفية والمراسلة الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة.وقال أدرعي في بيان له على "تويتر" إن "التحقيق المرحلي الذي قدم إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال كوخافي، خلص إلى أنه لا يمكن تحديد مصدر إطلاق النار الذي أصاب شيرين أبو عاقلة".
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
اتحاد "الصحفيين العرب" يصدر بيانا بشأن الاعتداء الإسرائيلي على جنازة الإعلامية أبو عاقلة
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أصدر الاتحاد العام للصحفيين العرب بيانا بشأن اعتداء القوات الإسرائيلية على موكب تشييع جنازة الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي اغتيلت خلال ممارسة عملها قرب مخيم جنين.
ونقلت وكالة "وفا"
عن الاتحاد العام للصحفيين العرب بيانا قال فيه إن "الرأي العام العالمي تابع بغضب شديد، الاعتداء الهمجي لقوات الاحتلال على موكب تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، أثناء خروجه من المستشفى، حيث شنت قوات الاحتلال هجوما عنيفا على الموكب".
وأشار البيان إلى أن هذا الاعتداء "يثبت أن الشهيدة أبو عاقلة أخافت سلطات الاحتلال لأدائها البطولي كصحفية مهنية تقوم بمهامها على أكمل وجه، لنقل الحقيقة التي يعانيها الشعب الفلسطيني إلى دول العالم".
وشدد اتحاد الصحفيين العرب على "تضامنه مع الشعب الفلسطيني ونقابة الصحفيين الفلسطينيين"، كما طالب الاتحاد بتشكيل لجنة دولية مستقلة لإجراء تحقيق فوري ونزيه لتبيان الحقيقة وإدانة هذا الفعل الإجرامي الشنيع.
وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، عن نتائج التحقيق المرحلي
، بشأن مقتل الصحفية والمراسلة الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة.
وقال أدرعي في بيان له على "تويتر" إن "التحقيق المرحلي الذي قدم إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال كوخافي، خلص إلى أنه لا يمكن تحديد مصدر إطلاق النار الذي أصاب شيرين أبو عاقلة".