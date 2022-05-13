عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220513/اتحاد-الصحفيين-العرب-يصدر-بيانا-بشأن-الاعتداء-الإسرائيلي-على-جنازة-الإعلامية-أبو-عاقلة-1062197903.html
اتحاد "الصحفيين العرب" يصدر بيانا بشأن الاعتداء الإسرائيلي على جنازة الإعلامية أبو عاقلة
اتحاد "الصحفيين العرب" يصدر بيانا بشأن الاعتداء الإسرائيلي على جنازة الإعلامية أبو عاقلة
أصدر الاتحاد العام للصحفيين العرب بيانا بشأن اعتداء القوات الإسرائيلية على موكب تشييع جنازة الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي اغتيلت خلال ممارسة عملها... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T16:19+0000
2022-05-13T16:19+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062120244_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_7a21c423fb0af3c43b2a93d0e399f878.jpg
ونقلت وكالة "وفا" عن الاتحاد العام للصحفيين العرب بيانا قال فيه إن "الرأي العام العالمي تابع بغضب شديد، الاعتداء الهمجي لقوات الاحتلال على موكب تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، أثناء خروجه من المستشفى، حيث شنت قوات الاحتلال هجوما عنيفا على الموكب".وشدد اتحاد الصحفيين العرب على "تضامنه مع الشعب الفلسطيني ونقابة الصحفيين الفلسطينيين"، كما طالب الاتحاد بتشكيل لجنة دولية مستقلة لإجراء تحقيق فوري ونزيه لتبيان الحقيقة وإدانة هذا الفعل الإجرامي الشنيع.وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، عن نتائج التحقيق المرحلي، بشأن ‏مقتل الصحفية والمراسلة الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة.‏وقال أدرعي في بيان له على "تويتر" إن "التحقيق المرحلي الذي قدم إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال كوخافي، خلص إلى أنه لا يمكن تحديد مصدر إطلاق النار الذي أصاب شيرين أبو عاقلة".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062120244_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_7ef47ba956e791c2e5e007ba7608caf9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

اتحاد "الصحفيين العرب" يصدر بيانا بشأن الاعتداء الإسرائيلي على جنازة الإعلامية أبو عاقلة

16:19 GMT 13.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
أصدر الاتحاد العام للصحفيين العرب بيانا بشأن اعتداء القوات الإسرائيلية على موكب تشييع جنازة الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي اغتيلت خلال ممارسة عملها قرب مخيم جنين.
ونقلت وكالة "وفا" عن الاتحاد العام للصحفيين العرب بيانا قال فيه إن "الرأي العام العالمي تابع بغضب شديد، الاعتداء الهمجي لقوات الاحتلال على موكب تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، أثناء خروجه من المستشفى، حيث شنت قوات الاحتلال هجوما عنيفا على الموكب".
وأشار البيان إلى أن هذا الاعتداء "يثبت أن الشهيدة أبو عاقلة أخافت سلطات الاحتلال لأدائها البطولي كصحفية مهنية تقوم بمهامها على أكمل وجه، لنقل الحقيقة التي يعانيها الشعب الفلسطيني إلى دول العالم".
وشدد اتحاد الصحفيين العرب على "تضامنه مع الشعب الفلسطيني ونقابة الصحفيين الفلسطينيين"، كما طالب الاتحاد بتشكيل لجنة دولية مستقلة لإجراء تحقيق فوري ونزيه لتبيان الحقيقة وإدانة هذا الفعل الإجرامي الشنيع.
وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، عن نتائج التحقيق المرحلي، بشأن ‏مقتل الصحفية والمراسلة الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة.‏
وقال أدرعي في بيان له على "تويتر" إن "التحقيق المرحلي الذي قدم إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال كوخافي، خلص إلى أنه لا يمكن تحديد مصدر إطلاق النار الذي أصاب شيرين أبو عاقلة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала