https://arabic.sputniknews.com/20220513/اجتماع-في-مجلس-الأمن-يناقش-قرارات-حركة-طالبان-الخاصة-بملابس-النساء-وتعليمهن-1062175557.html
اجتماع في مجلس الأمن يناقش قرارات حركة طالبان الخاصة بملابس النساء وتعليمهن
اجتماع في مجلس الأمن يناقش قرارات حركة طالبان الخاصة بملابس النساء وتعليمهن
عبر مجلس الأمن عن قلقه إزاء القرارات الأخيرة لحركة طالبان الحاكمة في أفغانستان والخاصة بملابس النساء وخروجهن للتعليم والعمل. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T09:04+0000
2022-05-13T09:04+0000
2022-05-13T09:04+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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ووفقا لـ واشنطن بوست، أجرى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشاورات مغلقة طارئة أمس الخميس بشأن "حملة طالبان الأخيرة على النساء الأفغانيات".وعبّر المجلس عن "القلق العميق إزاء الحظر الجديد الذي فرضه حكام أفغانستان على مغادرة النساء لمنزلهن "دون ضرورة" وغطاء الرأس، وفرض ملابس معينة عند وجودهم في الأماكن العامة (ملابس حتى أخمص القدمين).وقالت نائبة سفير النرويج لدى الأمم المتحدة، ترين هايميرباك، للصحفيين قبل اجتماع المجلس إن سياسات طالبان تركز على قمع النساء والفتيات بدلاً من معالجة "الوضع الاقتصادي والإنساني الكارثي" في البلاد، والذي حذرت من أنه قد يؤدي إلى "العنف والتطرف".ونقلت وسائل إعلامية أن الحركة فرضت بعض القوانين الجديدة التي تخص النساء، منها أنها حظرت على الفتيات الذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس، كما تُمنع النساء من معظم الوظائف ومن ركوب الطائرات إذا سافرن دون مرافقة أحد الأقارب من الذكور، ويمكن للرجال والنساء فقط زيارة الحدائق العامة في أيام منفصلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/مجموعة-السبع-تدين-قيود-طالبان-المتنامية-على-النساء-1062162431.html
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حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
اجتماع في مجلس الأمن يناقش قرارات حركة طالبان الخاصة بملابس النساء وتعليمهن
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عبر مجلس الأمن عن قلقه إزاء القرارات الأخيرة لحركة طالبان الحاكمة في أفغانستان والخاصة بملابس النساء وخروجهن للتعليم والعمل.
ووفقا لـ واشنطن بوست
، أجرى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشاورات مغلقة طارئة أمس الخميس بشأن "حملة طالبان الأخيرة على النساء الأفغانيات".
وعبّر المجلس عن "القلق العميق إزاء الحظر الجديد الذي فرضه حكام أفغانستان على مغادرة النساء لمنزلهن "دون ضرورة" وغطاء الرأس
، وفرض ملابس معينة عند وجودهم في الأماكن العامة (ملابس حتى أخمص القدمين).
ومن المنتظر أن يصدر المجلس بيانا سيدعو من خلاله إلى عكس السياسات التي تقيد حقوق النساء والفتيات.
وقالت نائبة سفير النرويج لدى الأمم المتحدة، ترين هايميرباك، للصحفيين قبل اجتماع المجلس إن سياسات طالبان تركز على قمع النساء والفتيات بدلاً من معالجة "الوضع الاقتصادي والإنساني الكارثي" في البلاد، والذي حذرت من أنه قد يؤدي إلى "العنف والتطرف".
يشار إلى أن حركة طالبان وصلت إلى السلطة في أغسطس/ آب الماضي، عقب استسلام الجيش الأفغاني، بعد خروج القوات الأمريكية من البلاد.
ونقلت وسائل إعلامية أن الحركة فرضت بعض القوانين الجديدة التي تخص النساء، منها أنها حظرت على الفتيات الذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس، كما تُمنع النساء من معظم الوظائف ومن ركوب الطائرات إذا سافرن دون مرافقة أحد الأقارب من الذكور، ويمكن للرجال والنساء فقط زيارة الحدائق
العامة في أيام منفصلة.