https://arabic.sputniknews.com/20220513/الأمم-المتحدة-تقول-إنها-مستعدة-لمساعدة-كوريا-الشمالية-في-مكافحة-كوفيد-19-1062204351.html
الأمم المتحدة تقول إنها مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية في مكافحة كوفيد-19
الأمم المتحدة تقول إنها مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية في مكافحة كوفيد-19
قال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن المنظمة مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية في التعامل مع تفشي كوفيد-19. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T22:07+0000
2022-05-13T22:07+0000
2022-05-13T22:07+0000
منظمة الأمم المتحدة
كوريا الشمالية
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424868_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9180316e0afc762f3e32df1ad34807a0.jpg
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "لا تزال الأمم المتحدة منخرطة، ونحن على استعداد، جنبًا إلى جنب مع شركائنا في المجال الإنساني، لمساعدة الأشخاص المحتاجين في كوريا الشمالية بشأن كوفيد-19 وقضايا أخرى، حيث من المرجح زيادة قابلية التأثر منذ تفشي الجائحة وإغلاق الحدود في عام 2020".وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، دعا يوم الخميس إلى اتخاذ إجراء سريع لاحتواء انتشار كوفيد-19.وأوضحت الوكالة أن حمى غير محددة الأسباب انتشرت بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد منذ أواخر أبريل، وأصيب أكثر من 350 ألف شخص بالحمى في فترة زمنية قصيرة. وحتى الآن، توفي ستة أشخاص.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يطالب-بتحقيق-لمحاسبة-قاتلي-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-1062142625.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424868_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d22dd729b62bfb8a85ee41f57dff106d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, كوريا الشمالية, فيروس كورونا
الأمم المتحدة تقول إنها مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية في مكافحة كوفيد-19
تابعنا عبر
قال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن المنظمة مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية في التعامل مع تفشي كوفيد-19.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "لا تزال الأمم المتحدة منخرطة
، ونحن على استعداد، جنبًا إلى جنب مع شركائنا في المجال الإنساني، لمساعدة الأشخاص المحتاجين في كوريا الشمالية بشأن كوفيد-19 وقضايا أخرى، حيث من المرجح زيادة قابلية التأثر منذ تفشي الجائحة وإغلاق الحدود في عام 2020".
وصرح في مؤتمر صحفي يومي، "في هذه المرحلة، نتابع بقلق تقارير تفشي كوفيد-19 في كوريا الشمالية. لم نتلق حتى الآن اتصالات رسمية بشأن تفشي المرض. لكننا نبقى على اتصال بممثلي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشأن ذلك".
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، دعا يوم الخميس إلى اتخاذ إجراء سريع لاحتواء انتشار كوفيد-19.
وأوضحت الوكالة أن حمى غير محددة الأسباب انتشرت بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد منذ أواخر أبريل، وأصيب أكثر من 350 ألف شخص بالحمى في فترة زمنية قصيرة. وحتى الآن، توفي ستة أشخاص.