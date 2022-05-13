https://arabic.sputniknews.com/20220513/الأمم-المتحدة-تنتقد-اعتداء-القوات-الإسرائيلية-على-جنازة-شيرين-أبو-عاقلة-1062200063.html

الأمم المتحدة تنتقد اعتداء القوات الإسرائيلية على جنازة شيرين أبو عاقلة

الأمم المتحدة تنتقد اعتداء القوات الإسرائيلية على جنازة شيرين أبو عاقلة

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الجمعة، إن المنظمة اطلعت على مقطع فيديو "صادم" يظهر أعمال عنف خلال جنازة مراسلة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة في... 13.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-13T18:08+0000

2022-05-13T18:08+0000

2022-05-13T18:08+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

منظمة الأمم المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062120238_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_b1c9995191e203a85be54f277f0bb712.jpg

الأمم المتحدة- سبوتنيك. وأخبر حق الصحفيين في إفادة: "لقد رأينا للتو مقطع الفيديو يظهر ذلك، وهذا أمر صادم للغاية بالنسبة لنا". وأضاف أن المنظمة تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى حماية حرية التجمع السلمي.وأظهر مقطع الفيديو أعمال عنف اندلعت خلال تشييع جنازة أبو عاقلة في القدس عندما هاجمت الشرطة الإسرائيلية الحشد وهو يحمل نعشها خارج المستشفى. وقال حق إن الأمم المتحدة ستحاول جمع مزيد من المعلومات حول الحادث.وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة: "من الواضح، كما في جميع الحالات، أننا نريد التأكد من حماية الحقوق الأساسية في حرية التجمع، وبالطبع الحق في حرية التظاهر السلمي".أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الأربعاء الماضي، عن مقتل المراسلة والصحفية شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.وذكرت الوزارة أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.ونقلت "فرانس برس" عن مصورها الذي تواجد في موقع الحادث، قوله إن شيرين أبو عاقلة كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص عندما قتلت، مضيفا أن القوات الإسرائيلية بدأت إطلاق النيران في المنطقة ثم شاهد جثة الصحفية ملقاة على الأرض.فيما قال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر، إن هناك أدلة على أن مقتل مراسلة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة بالرصاص خلال غارة إسرائيلية على مخيم جنينفي الضفة الغربية، كان "استهدافا متعمدا".

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة