https://arabic.sputniknews.com/20220513/الأمم-المتحدة-تنتقد-اعتداء-القوات-الإسرائيلية-على-جنازة-شيرين-أبو-عاقلة-1062200063.html
الأمم المتحدة تنتقد اعتداء القوات الإسرائيلية على جنازة شيرين أبو عاقلة
الأمم المتحدة تنتقد اعتداء القوات الإسرائيلية على جنازة شيرين أبو عاقلة
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الجمعة، إن المنظمة اطلعت على مقطع فيديو "صادم" يظهر أعمال عنف خلال جنازة مراسلة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة في... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T18:08+0000
2022-05-13T18:08+0000
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الأمم المتحدة- سبوتنيك. وأخبر حق الصحفيين في إفادة: "لقد رأينا للتو مقطع الفيديو يظهر ذلك، وهذا أمر صادم للغاية بالنسبة لنا". وأضاف أن المنظمة تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى حماية حرية التجمع السلمي.وأظهر مقطع الفيديو أعمال عنف اندلعت خلال تشييع جنازة أبو عاقلة في القدس عندما هاجمت الشرطة الإسرائيلية الحشد وهو يحمل نعشها خارج المستشفى. وقال حق إن الأمم المتحدة ستحاول جمع مزيد من المعلومات حول الحادث.وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة: "من الواضح، كما في جميع الحالات، أننا نريد التأكد من حماية الحقوق الأساسية في حرية التجمع، وبالطبع الحق في حرية التظاهر السلمي".أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الأربعاء الماضي، عن مقتل المراسلة والصحفية شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.وذكرت الوزارة أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.ونقلت "فرانس برس" عن مصورها الذي تواجد في موقع الحادث، قوله إن شيرين أبو عاقلة كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص عندما قتلت، مضيفا أن القوات الإسرائيلية بدأت إطلاق النيران في المنطقة ثم شاهد جثة الصحفية ملقاة على الأرض.فيما قال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر، إن هناك أدلة على أن مقتل مراسلة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة بالرصاص خلال غارة إسرائيلية على مخيم جنينفي الضفة الغربية، كان "استهدافا متعمدا".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تنتقد اعتداء القوات الإسرائيلية على جنازة شيرين أبو عاقلة
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قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الجمعة، إن المنظمة اطلعت على مقطع فيديو "صادم" يظهر أعمال عنف خلال جنازة مراسلة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة في القدس.
الأمم المتحدة- سبوتنيك
. وأخبر حق الصحفيين في إفادة: "لقد رأينا للتو مقطع الفيديو يظهر ذلك، وهذا أمر صادم للغاية بالنسبة لنا". وأضاف أن المنظمة تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى حماية حرية التجمع السلمي.
وأظهر مقطع الفيديو أعمال عنف اندلعت خلال تشييع جنازة أبو عاقلة في القدس عندما هاجمت الشرطة الإسرائيلية الحشد وهو يحمل نعشها خارج المستشفى. وقال حق إن الأمم المتحدة ستحاول جمع مزيد من المعلومات حول الحادث.
وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة: "من الواضح، كما في جميع الحالات، أننا نريد التأكد من حماية الحقوق الأساسية في حرية التجمع، وبالطبع الحق في حرية التظاهر السلمي".
وأضاف حق أنه لا يمكن لأي دولة مهاجمة أو قتل الصحفيين ويجب محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال، في إشارة إلى الحادث الذي وقع صباح يوم الأربعاء وراحت ضحيته أبو عاقلة أثناء تغطيتها لاقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الأربعاء الماضي، عن مقتل المراسلة والصحفية شيرين أبو عاقلة
، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
وذكرت الوزارة أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.
ونقلت "فرانس برس" عن مصورها الذي تواجد في موقع الحادث
، قوله إن شيرين أبو عاقلة كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص عندما قتلت، مضيفا أن القوات الإسرائيلية بدأت إطلاق النيران في المنطقة ثم شاهد جثة الصحفية ملقاة على الأرض.
فيما قال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر، إن هناك أدلة
على أن مقتل مراسلة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة بالرصاص خلال غارة إسرائيلية على مخيم جنينفي الضفة الغربية، كان "استهدافا متعمدا".