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الأمن الأوكراني "يصادر" معدات البث التلفزيوني الروسي
الأمن الأوكراني "يصادر" معدات البث التلفزيوني الروسي
بدأت شرطة أوديسا، جنبًا إلى جنب مع مسلحي الدفاع الإقليمي الأوكراني، في مداهمة منازل المدنيين للاستيلاء على معدات بث القنوات التلفزيونية الروسية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T06:46+0000
2022-05-13T06:46+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ووفقًا لما قاله مصدر في وكالات إنفاذ القانون الروسية لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، يتم اتخاذ مثل هذه التدابير على خلفية تزايد استياء السكان المحليين من تصرفات سلطات كييف والتدهور الخطير في الظروف المعيشية للمواطنين.وتابع المصدر، نقلا عن مخبر من الأوساط الأوكرانية: "التوتر بين السكان يتزايد في منطقة أوديسا، ويفقد السكان يوما بعد يوم ثقتهم في نظام كييف، وتتخذ الإدارة العسكرية في أوديسا تدابير لحظر استخدام القنوات الفضائية القادرة على بث القنوات الروسية، حيث تداهم قوات الشرطة والدفاع الإقليمي للبيوت، ويتخلل ذلك سحب معدات من الاهالي لمحاربة الرأي البديل".وأضاف في الوقت نفسه أن "عمليات البحث عن المواطنين الموالين لروسيا واحتجازهم ما زالت مستمرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220513/ميدفيديف-يتكهن-بـ10-نتائج-للعقوبات-الانتحارية-على-روسيا-1062168904.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الأمن الأوكراني "يصادر" معدات البث التلفزيوني الروسي

06:46 GMT 13.05.2022
© Sputnik . E. Sveta / الذهاب إلى بنك الصورمدينة أوديسا
مدينة أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Sputnik . E. Sveta
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بدأت شرطة أوديسا، جنبًا إلى جنب مع مسلحي الدفاع الإقليمي الأوكراني، في مداهمة منازل المدنيين للاستيلاء على معدات بث القنوات التلفزيونية الروسية.
ووفقًا لما قاله مصدر في وكالات إنفاذ القانون الروسية لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، يتم اتخاذ مثل هذه التدابير على خلفية تزايد استياء السكان المحليين من تصرفات سلطات كييف والتدهور الخطير في الظروف المعيشية للمواطنين.
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
ميدفيديف يتكهن بـ10 نتائج للعقوبات "الانتحارية" على روسيا
06:29 GMT
وتابع المصدر، نقلا عن مخبر من الأوساط الأوكرانية: "التوتر بين السكان يتزايد في منطقة أوديسا، ويفقد السكان يوما بعد يوم ثقتهم في نظام كييف، وتتخذ الإدارة العسكرية في أوديسا تدابير لحظر استخدام القنوات الفضائية القادرة على بث القنوات الروسية، حيث تداهم قوات الشرطة والدفاع الإقليمي للبيوت، ويتخلل ذلك سحب معدات من الاهالي لمحاربة الرأي البديل".
وأضاف في الوقت نفسه أن "عمليات البحث عن المواطنين الموالين لروسيا واحتجازهم ما زالت مستمرة".
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