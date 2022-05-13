https://arabic.sputniknews.com/20220513/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-إرهابيا-كان-يخطط-لتنفيذ-هجوم-في-سوتشي-1062178960.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل إرهابيا كان يخطط لتنفيذ هجوم في سوتشي
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل إرهابيا كان يخطط لتنفيذ هجوم في سوتشي
أحبطت قوات الأمن هجوما إرهابيا في مركز تسوق في مدينة سوتشي، واعتقلت إرهابيا ينتمي إلى النازيين الجدد كان يخطط لارتكاب الهجوم في 9 مايو/أيار. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T10:48+0000
2022-05-13T10:48+0000
2022-05-13T10:48+0000
روسيا
العالم
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ووفقا لتقرير صادر من مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فقد "منعت أجهزة الأمن الفيدرالية الروسية عملا إرهابيا في مدينة سوتشي بإقليم كراسنودار. ونتيجة للإجراءات المتخذة، تم اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1991 مؤيد لإيديولوجية النازية الجديدة والمذابح، بعد أن ثبت أنه كان يحضر لهجوم مسلح على مواطنين في أحد مراكز التسوق والترفيه في مدينة سوتشي في 9 مايو من العام الحالي".يشار، وفقا للبيان، إلى أنه "تمت مصادرة أسلحة في منزل المعتقل من مسدس وقنبلة يدوية من طراز F-1 وبارود وخطة مكتوبة بخط اليد للجريمة المخطط لها. وقد بدأت دعوى جنائية بموجب المادة الخاصة بالتحضير لعمل إرهابي في القانون الروسي".يذكر أن هذا ثالث عمل إرهابي يعلن عنه جهاز الأمن الفيدرالي خلال الأيام الثلاثة الماضية.وأعلن جهاز المخابرات عشية اعتقال أحد سكان منطقة كورسك المرتبط بالأجهزة الخاصة الأوكرانية، بعد أن اعترف بالتحضير لسلسلة من التفجيرات في أماكن مزدحمة لإثارة الذعر.ووردت أنباء، في الأول من أمس، عن اعتقال أحد سكان كالينينغراد، من أنصار "القطاع الأيمن" المحظور في روسيا.وبحسب معطيات عملياتية، فقد كان يستعد لتنفيذ انفجار عشية 9 مايو. وأشار مكتب الأمن الفيدرالي إلى أن كلا المعتقلين كانا يخططان للمغادرة إلى أوكرانيا بعد الهجمات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل إرهابيا كان يخطط لتنفيذ هجوم في سوتشي
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أحبطت قوات الأمن هجوما إرهابيا في مركز تسوق في مدينة سوتشي، واعتقلت إرهابيا ينتمي إلى النازيين الجدد كان يخطط لارتكاب الهجوم في 9 مايو/أيار.
ووفقا لتقرير صادر من مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فقد "منعت أجهزة الأمن الفيدرالية الروسية عملا إرهابيا في مدينة سوتشي بإقليم كراسنودار. ونتيجة للإجراءات المتخذة، تم اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1991 مؤيد لإيديولوجية النازية الجديدة والمذابح، بعد أن ثبت أنه كان يحضر لهجوم مسلح على مواطنين في أحد مراكز التسوق والترفيه في مدينة سوتشي في 9 مايو من العام الحالي".
يشار، وفقا للبيان، إلى أنه "تمت مصادرة أسلحة في منزل المعتقل من مسدس وقنبلة يدوية من طراز F-1 وبارود وخطة مكتوبة بخط اليد للجريمة المخطط لها. وقد بدأت دعوى جنائية بموجب المادة الخاصة بالتحضير لعمل إرهابي في القانون الروسي".
يذكر أن هذا ثالث عمل إرهابي يعلن عنه جهاز الأمن الفيدرالي خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأعلن جهاز المخابرات عشية اعتقال أحد سكان منطقة كورسك المرتبط بالأجهزة الخاصة الأوكرانية، بعد أن اعترف بالتحضير لسلسلة من التفجيرات في أماكن مزدحمة لإثارة الذعر.
ووردت أنباء، في الأول من أمس، عن اعتقال أحد سكان كالينينغراد، من أنصار "القطاع الأيمن" المحظور في روسيا.
وبحسب معطيات عملياتية، فقد كان يستعد لتنفيذ انفجار عشية 9 مايو. وأشار مكتب الأمن الفيدرالي إلى أن كلا المعتقلين كانا يخططان للمغادرة إلى أوكرانيا بعد الهجمات.