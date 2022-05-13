https://arabic.sputniknews.com/20220513/الإمارات-ترصد-60-مليون-دولار-لمكافحة-كورونا-والأوبئة-المستقبلية-1062180765.html
الإمارات ترصد 60 مليون دولار لمكافحة كورونا والأوبئة المستقبلية
الإمارات ترصد 60 مليون دولار لمكافحة كورونا والأوبئة المستقبلية
أعلنت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية، أن بلاده سترصد 60 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود العالمية المبذولة للقضاء على... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T11:09+0000
2022-05-13T11:09+0000
2022-05-13T11:09+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ونقلت صحيفة "الخليج الإماراتية" أن الإمارات تعهدت بدعم مالي بقيمة 10 ملايين دولار من أجل سرعة الوصول إلى أجهزة فحص فيروس "كورونا"، ومساعدات عينية بقيمة 50 مليون دولار لتوفير المستلزمات الطبية لمكافحة الجائحة.وقالت الهاشمي خلال مشاركتها في القمة العالمية الثانية حول كوفيد-19، والتي نظمتها حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وبيليز وألمانيا وإندونيسيا والسنغال، إن بلادها ملتزمة بالعمل المستمر إلى جانب المجتمع الدولي نحو التصدي لأي تهديدات مستقبلية من الأوبئة والأمراض.وسلطت الوزيرة الإماراتية الضوء على تجربة بلادها التي بدأت ليس بالتخطيط والفحص المبكر فحسب، بل شملت الاستعداد للرعاية الصحية والتقنيات المتقدمة والتواصل الفعال وبرامج الفحص الجماعي التي تعد جميعها ضرورية لتجنب والتقليل من أثر الوباء.في الإطار ذاته، شاركت الإمارات نتائجها وأبحاثها الجينية حول تطورات متحور فيروس كوفيد-19 مع المجتمع الدولي التي ما من شأنه محاصرة انتشار هذا الفيروس.واختتمت الهاشمي كلمتها بالتأكيد على أن الإمارات بصفتها عضوا حاليا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ستعمل على تعزيز فعاليتها في مجال التعاون الدولي والصحة العالمية عن طريق المساهمة بإنتاج وتوريد الأدوية والمتطلبات العلاجية اللازمة كجزء من خطط التأهب للتدخل في وقت مبكر لمعالجة التحديات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات ترصد 60 مليون دولار لمكافحة كورونا والأوبئة المستقبلية
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أعلنت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية، أن بلاده سترصد 60 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود العالمية المبذولة للقضاء على جائحة فيروس كوفيد-19، والاستعداد للأوبئة المستقبلية.
ونقلت صحيفة "الخليج الإماراتية
" أن الإمارات تعهدت بدعم مالي بقيمة 10 ملايين دولار من أجل سرعة الوصول إلى أجهزة فحص فيروس "كورونا"، ومساعدات عينية بقيمة 50 مليون دولار لتوفير المستلزمات الطبية لمكافحة الجائحة.
وقالت الهاشمي خلال مشاركتها في القمة العالمية الثانية حول كوفيد-19، والتي نظمتها حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وبيليز وألمانيا وإندونيسيا والسنغال، إن بلادها ملتزمة بالعمل المستمر إلى جانب المجتمع الدولي نحو التصدي لأي تهديدات مستقبلية من الأوبئة والأمراض.
وسلطت الوزيرة الإماراتية الضوء على تجربة بلادها التي بدأت ليس بالتخطيط والفحص المبكر فحسب، بل شملت الاستعداد للرعاية الصحية والتقنيات المتقدمة والتواصل الفعال وبرامج الفحص الجماعي التي تعد جميعها ضرورية لتجنب والتقليل من أثر الوباء.
في الإطار ذاته، شاركت الإمارات نتائجها وأبحاثها الجينية حول تطورات متحور فيروس كوفيد-19 مع المجتمع الدولي التي ما من شأنه محاصرة انتشار هذا الفيروس.
واختتمت الهاشمي كلمتها بالتأكيد على أن الإمارات بصفتها عضوا حاليا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ستعمل على تعزيز فعاليتها في مجال التعاون الدولي والصحة العالمية عن طريق المساهمة بإنتاج وتوريد الأدوية والمتطلبات العلاجية اللازمة كجزء من خطط التأهب للتدخل في وقت مبكر لمعالجة التحديات.