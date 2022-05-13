https://arabic.sputniknews.com/20220513/الإمارات-والسعودية-تعلقان-على-مشروع-قانون-نو-بك-الأمريكي-1062182168.html
الإمارات والسعودية تعلقان على مشروع قانون "نو بك" الأمريكي
الإمارات والسعودية تعلقان على مشروع قانون "نو بك" الأمريكي
وصف كبار ممثلي منظمة "أوبك" مشروع قانون الولايات المتحدة الأمريكية الذي يهدف لتنظيم إنتاج النفط عالميا، بأنه "سيجلب الفوضى لأسواق الطاقة". 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T11:54+0000
2022-05-13T11:54+0000
2022-05-13T11:54+0000
اقتصاد
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وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لشبكة CNBC يوم الثلاثاء، إن منظمة "أوبك" مستهدفة بشكل غير عادل بسبب أزمة الطاقة والتحركات الأمريكية. وأضاف أنه يمكن للمشرعين تعطيل نظام الإنتاج المعمول به، لكنهم سيشهدوا ارتفاعا في أسعار النفط بنسبة تصل إلى 300%. وأقر المزروعي بأن بعض الأعضاء لم يصلوا إلى حصص الإنتاج الخاصة بهم، لكنه أضاف أن التحالف يقوم بدوره لتلبية الطلب العالمي وسط الضغوط الجيوسياسية المستمرة، لا سيما الحرب في أوكرانيا.وأضاف قائلا: "نحن، في أوبك +، لا نستطيع تعويض 100% من احتياجات العالم. كم ننتج، هذا هو نصيبنا. وفي الواقع، أراهن أننا نفعل أكثر من ذلك بكثير".وانضم إلى المزروعي وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي قال إن أعضاء "أوبك" وخارجها يجب أن يعملوا بالتعاون لمعالجة أزمة الطاقة الحالية.وأجاب وزير الطاقة السعودي، عندما سُئل عن مشروع قانون "نو بك" الأمريكي، قائلا: "إنني قلق للغاية بشأن نظام الطاقة الشامل الموجود اليوم".هذا وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت أنها تتجه لإقرار مشروع قانون يهدف لمحاكمة منظمة "أوبك" وحلفائها.وبحسب ما نشر موقع seekingalpha، تم تصميم مشروع القانون "نو بك" لحماية المستهلكين الأمريكيين من ارتفاع أسعار البنزين بسبب منتجي النفط ومصدريه.
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اقتصاد
الإمارات والسعودية تعلقان على مشروع قانون "نو بك" الأمريكي
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وصف كبار ممثلي منظمة "أوبك" مشروع قانون الولايات المتحدة الأمريكية الذي يهدف لتنظيم إنتاج النفط عالميا، بأنه "سيجلب الفوضى لأسواق الطاقة".
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لشبكة CNBC
يوم الثلاثاء، إن منظمة "أوبك" مستهدفة بشكل غير عادل بسبب أزمة الطاقة والتحركات الأمريكية.
وأضاف أنه يمكن للمشرعين تعطيل نظام الإنتاج المعمول به، لكنهم سيشهدوا ارتفاعا في أسعار النفط بنسبة تصل إلى 300%.
وقال المزروعي لمراسل CNBC دان مورفي: "إذا قمت بإخفاء هذا النظام، فأنت بحاجة إلى مراقبة ما تطلبه، لأن وجود سوق فوضوية سترى زيادة بنسبة 200% أو 300% في الأسعار لا يستطيع العالم تحملها". وجاءت تصريحات المزروعي خلال حلقة نقاشية في المؤتمر العالمي للمرافق في أبو ظبي.
وأقر المزروعي بأن بعض الأعضاء لم يصلوا إلى حصص الإنتاج الخاصة بهم، لكنه أضاف أن التحالف يقوم بدوره لتلبية الطلب العالمي وسط الضغوط الجيوسياسية المستمرة، لا سيما الحرب في أوكرانيا.
وأضاف قائلا: "نحن، في أوبك +، لا نستطيع تعويض 100% من احتياجات العالم. كم ننتج، هذا هو نصيبنا. وفي الواقع، أراهن أننا نفعل أكثر من ذلك بكثير".
وانضم إلى المزروعي وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي قال إن أعضاء "أوبك" وخارجها يجب أن يعملوا بالتعاون لمعالجة أزمة الطاقة الحالية.
وأجاب وزير الطاقة السعودي، عندما سُئل عن مشروع قانون "نو بك" الأمريكي، قائلا: "إنني قلق للغاية بشأن نظام الطاقة الشامل الموجود اليوم".
وأضاف: "إن العالم بحاجة إلى العمل بشكل جماعي ومسؤول وشامل لإنقاذ الاقتصاد العالمي".
هذا وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت أنها تتجه لإقرار
مشروع قانون يهدف لمحاكمة منظمة "أوبك" وحلفائها.
وبحسب ما نشر
موقع seekingalpha، تم تصميم مشروع القانون "نو بك" لحماية المستهلكين الأمريكيين من ارتفاع أسعار البنزين بسبب منتجي النفط ومصدريه.