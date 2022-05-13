https://arabic.sputniknews.com/20220513/الاتحاد-الأوروبي-يمنح-أوكرانيا-500-مليون-يورو-كمساعدات-عسكرية--1062174317.html

الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا 500 مليون يورو كمساعدات عسكرية

الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا 500 مليون يورو كمساعدات عسكرية

صرح مفوض الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص 500 مليون يورو إضافية للمساعدات العسكرية... 13.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-13T08:15+0000

2022-05-13T08:15+0000

2022-05-13T08:15+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

روسيا

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وقال بوريل الموجود في ألمانيا لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع: "هذا هو الاجتماع السابع لوزراء خارجية مجموعة السبع منذ بداية الأزمة الأوكرانية، وتظل الوصفة كما هي، المزيد من الدعم لأوكرانيا، بما في ذلك الدعم العسكري، سأعلن تخصيص 500 مليون يورو من المساعدة العسكرية لأوكرانيا والذي سيرفع إجمالي مساعداتنا إلى ملياري يورو".وأشار بوريل إلى أن "التركيز سيكون على الأسلحة الثقيلة كالدبابات والمدفعية، في الوقت الذي أرسلنا فيه بالفعل عربات مدرعة ودبابات ومدفعية وقذائف".وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان دول الاتحاد الأوروبي تمويل توريد الطائرات العسكرية إلى أوكرانيا، قال بوريل: "لا، 500 مليون يورو لا يمكنها توفير الكثير من الطائرات، ستستخدم هذه الأموال لشراء أسلحة ثقيلة ضرورية لهذا النوع من الحرب".كما دعا بوريل دول مجموعة السبع إلى زيادة الضغط على روسيا وفرض "عقوبات جديدة" ومحاولة "عزل روسيا" عن المسرح العالمي، و "إنشاء جبهة موحدة لدعم أوكرانيا".وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في 15 نيسان/أبريل، أن تصريحات الجانب الروسي بشأن مخاطر زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا لن تجبر واشنطن على تغيير موقفها من هذه المسألة.وقل برايس عبر قناة "سي إن إن": "نحن ملتزمون بمواصلة عملنا لمساندة شركائنا الأوكرانيين. روسيا أطلقت عددا من التصريحات الخاصة والعامة، ومع ذلك، لن يدفعنا أي منها إلى التخلي عن الاستراتيجية التي اخترناها".

https://arabic.sputniknews.com/20220513/الدفاع-الروسية-الطيران-الحربي-الروسي-يدمر-أنظمة-رادارية-أمريكية-في-خاركوف-1062174005.html

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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا