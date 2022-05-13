عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220513/الاحتياطي-الفيدرالي-أمريكا-تحتاج-إلى-شهور-عديدة-من-انكماش-الأسعار-للتأكد-من-بلوغ--التضخم-ذروته-1062203024.html
الاحتياطي الفيدرالي: أمريكا تحتاج إلى شهور عديدة من انكماش الأسعار للتأكد من بلوغ ‏التضخم ‏ذروته
الاحتياطي الفيدرالي: أمريكا تحتاج إلى شهور عديدة من انكماش الأسعار للتأكد من بلوغ ‏التضخم ‏ذروته
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية كليفلاند الأمريكية، لوريتا ميستر، إن مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي سيحتاج إلى رؤية عدة أشهر من انكماش الأسعار في... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T20:31+0000
2022-05-13T20:31+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062202999_0:118:1885:1178_1920x0_80_0_0_3aad5156bd22d38f9681219a768ebaaf.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وأضافت ميستر في حدث مباشر، اليوم الجمعة: "سيستغرق الأمر عدة أشهر من انخفاض التضخم [لمجلس الاحتياطي الفيدرالي] ليكون واثقا من أنه بلغ ذروته".وتابعت ميستر أنه "في أقرب وقت، سيتعيّن على بنك الاحتياطي الفيدرالي الانتظار حتى اجتماع السياسة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، لتحديد ما إذا كانت الأسعار مستمرة في الارتفاع أو بدأت في الانخفاض، وكيفية صياغة السياسة في هذا الصدد".وبعد الانكماش بنسبة 3.5 بالمئة في عام 2020، نتيجة الاضطرابات التي فرضتها جائحة فيروس "كورونا" المستجد، توسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.7 بالمئة في عام 2021، ونما بأسرع وتيرة له منذ عام 1982.لكن نما التضخم بنفس سرعة نمو الاقتصاد أو ربما أسرع قليلا، إذ ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر تضخم يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، بنسبة 5.8 بالمئة في العام حتى ديسمبر/ كانون الأول، و6.6 بالمئة في 12 شهرا حتى مارس/ آذار، وهي قراءات تعكس أسرع نمو منذ ثمانينيات القرن الماضي.كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، وهما مقياسان رئيسيان آخران للتضخم، بنسبة 8.3 بالمئة و11 بالمئة على التوالي في العام حتى نيسان/ أبريل.وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن نسبة تحمّله للتضخم تبلغ 2 بالمئة فقط سنويا، وأشار إلى أن إجمالي سبع زيادات في أسعار الفائدة - الحد الأقصى المسموح به بموجب جدول اجتماعاته هذا العام - كانت في الفترة المحددة لعام 2022، مضيفا أنه من الممكن أن يتبع ذلك المزيد من تعديلات الأسعار في عام 2023، لكي يتم تحقيق العودة إلى هدف التضخم البالغ بالمئة.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/تباطؤ-التضخم-في-أمريكا-لكنه-يظل-عند-أعلى-مستوياته-منذ-1982-1062105322.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062202999_108:0:1783:1256_1920x0_80_0_0_7e3dc28575c1afccf9b8dd8412b582d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الاحتياطي الفيدرالي: أمريكا تحتاج إلى شهور عديدة من انكماش الأسعار للتأكد من بلوغ ‏التضخم ‏ذروته

20:31 GMT 13.05.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSمبنى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واشنطن، الولايات المتحدة
مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واشنطن، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واشنطن، الولايات المتحدة
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
تابعنا عبرTelegram
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية كليفلاند الأمريكية، لوريتا ميستر، إن مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي سيحتاج إلى رؤية عدة أشهر من انكماش الأسعار في أمريكا، للتأكد من أن أعلى مستويات ‏التضخم في 4 عقود، قد بلغت ذروتها.‏
واشنطن - سبوتنيك. وأضافت ميستر في حدث مباشر، اليوم الجمعة: "سيستغرق الأمر عدة أشهر من انخفاض التضخم [لمجلس الاحتياطي الفيدرالي] ليكون واثقا من أنه بلغ ذروته".
وتابعت ميستر أنه "في أقرب وقت، سيتعيّن على بنك الاحتياطي الفيدرالي الانتظار حتى اجتماع السياسة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، لتحديد ما إذا كانت الأسعار مستمرة في الارتفاع أو بدأت في الانخفاض، وكيفية صياغة السياسة في هذا الصدد".
وبعد الانكماش بنسبة 3.5 بالمئة في عام 2020، نتيجة الاضطرابات التي فرضتها جائحة فيروس "كورونا" المستجد، توسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.7 بالمئة في عام 2021، ونما بأسرع وتيرة له منذ عام 1982.
لكن نما التضخم بنفس سرعة نمو الاقتصاد أو ربما أسرع قليلا، إذ ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر تضخم يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، بنسبة 5.8 بالمئة في العام حتى ديسمبر/ كانون الأول، و6.6 بالمئة في 12 شهرا حتى مارس/ آذار، وهي قراءات تعكس أسرع نمو منذ ثمانينيات القرن الماضي.
التضخم الاقتصادي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
تباطؤ التضخم في أمريكا لكنه يظل عند أعلى مستوياته منذ 1982
11 مايو, 13:33 GMT
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، وهما مقياسان رئيسيان آخران للتضخم، بنسبة 8.3 بالمئة و11 بالمئة على التوالي في العام حتى نيسان/ أبريل.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن نسبة تحمّله للتضخم تبلغ 2 بالمئة فقط سنويا، وأشار إلى أن إجمالي سبع زيادات في أسعار الفائدة - الحد الأقصى المسموح به بموجب جدول اجتماعاته هذا العام - كانت في الفترة المحددة لعام 2022، مضيفا أنه من الممكن أن يتبع ذلك المزيد من تعديلات الأسعار في عام 2023، لكي يتم تحقيق العودة إلى هدف التضخم البالغ بالمئة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала