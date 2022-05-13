https://arabic.sputniknews.com/20220513/البنك-المركزي-الروسي-يقدم-فترة-إعفاء-إضافية-للحسابات-المصرفية-بالعملات-الأجنبية-1062195002.html
البنك المركزي الروسي يقدم فترة إعفاء إضافية للحسابات المصرفية "بالعملات الأجنبية"
البنك المركزي الروسي يقدم فترة إعفاء إضافية للحسابات المصرفية "بالعملات الأجنبية"
قالت الهيئة التشريعية في روسيا إن بنك روسيا المركزي أدخل إعفاء إضافيًا لحدود الحسابات المفتوحة بالعملة الأجنبية كالدولار واليورو حتى 31 ديسمبر/كانون الأول من... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T14:58+0000
2022-05-13T14:58+0000
2022-05-13T14:59+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال البنك المركزي في بيان: "إن بنك روسيا، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها سابقًا والتي تهدف إلى ضمان استقرار القطاع المصرفي، يقدم إعفاء مؤقتًا فيما يتعلق بالالتزام بحدود الحسابات المسجلة بالقطع الأجنبي".ووأضاف البنك: "يسمح هذا التسهيل للبنوك بالتحوط داخليًا مقابل الحسابات المسجلة بالدولار الأمريكي واليورو، مما سيقلل من تكاليف تعديل القيم بهذه العملات، بينما ستكون مخاطر رأس المال محدودة بدرجة كافية في نفس الوقت".وقام بنك روسيا، في 1نيسان/أبريل، بتخفيف القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج للأفراد، حيث يمكن للفرد الآن تحويل ما يصل إلى 10000 دولار من حسابه شهريًا، و5000 دولار دون فتح حساب، وفقًا لتقرير البنك.وفي ذلك الوقت، تم تعليق التحويلات من روسيا إلى الخارج من الحسابات المصرفية وحسابات السمسرة لغير المقيمين من البلدان غير الصديقة خلال الأشهر الستة المقبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/خبير-يوضح-سبب-الانهيار-الحاد-لليورو-أمام-الروبل-1062168596.html
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روسيا, اقتصاد
البنك المركزي الروسي يقدم فترة إعفاء إضافية للحسابات المصرفية "بالعملات الأجنبية"
14:58 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 14:59 GMT 13.05.2022) تابعنا عبر
قالت الهيئة التشريعية في روسيا إن بنك روسيا المركزي أدخل إعفاء إضافيًا لحدود الحسابات المفتوحة بالعملة الأجنبية كالدولار واليورو حتى 31 ديسمبر/كانون الأول من العام 2022.
وقال البنك المركزي في بيان: "إن بنك روسيا، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها سابقًا والتي تهدف إلى ضمان استقرار القطاع المصرفي، يقدم إعفاء مؤقتًا فيما يتعلق بالالتزام بحدود الحسابات المسجلة بالقطع الأجنبي".
ووأضاف البنك: "يسمح هذا التسهيل للبنوك بالتحوط داخليًا مقابل الحسابات المسجلة بالدولار الأمريكي واليورو، مما سيقلل من تكاليف تعديل القيم بهذه العملات، بينما ستكون مخاطر رأس المال محدودة بدرجة كافية في نفس الوقت".
وقام بنك روسيا
، في 1نيسان/أبريل، بتخفيف القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج للأفراد، حيث يمكن للفرد الآن تحويل ما يصل إلى 10000 دولار من حسابه شهريًا، و5000 دولار دون فتح حساب، وفقًا لتقرير البنك.
وفي ذلك الوقت، تم تعليق التحويلات من روسيا إلى الخارج من الحسابات المصرفية وحسابات السمسرة لغير المقيمين من البلدان غير الصديقة خلال الأشهر الستة المقبلة.