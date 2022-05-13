https://arabic.sputniknews.com/20220513/الجيش-الإسرائيلي-لا-يمكن-تحديد-مصدر-إطلاق-النار-الذي-أدى-لمقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1062195919.html

الجيش الإسرائيلي: لا يمكن تحديد مصدر إطلاق النار الذي أدى لمقتل شيرين أبو عاقلة

الجيش الإسرائيلي: لا يمكن تحديد مصدر إطلاق النار الذي أدى لمقتل شيرين أبو عاقلة

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، عن نتائج التحقيق المرحلي، بشأن ‏مقتل الصحفية والمراسلة الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة.‏ 13.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-13T15:16+0000

2022-05-13T15:16+0000

2022-05-13T15:16+0000

إسرائيل

أفيخاي أدرعي

أخبار فلسطين اليوم

العالم

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وقال أدرعي في بيان له على "تويتر" إن "التحقيق المرحلي الذي قدم إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال كوخافي، خلص إلى أنه لا يمكن تحديد مصدر إطلاق النار الذي أصاب شيرين أبو عاقلة".وتابع أن كوخافي "أصدر توجيهاته بمواصلة العمل، والتحقيق في الحادث وتوضيحه، باستخدام جميع الأدوات المتاحة لدينا مع الالتزام بالشفافية وكشف الحقيقة".وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أعلن في رسالة مسجلة له على "تويتر"، أمس الخميس، أنه "حتى اللحظة لا يمكن تحديد بشكل قاطع مصدر النيران التي قتلت شيرين أبو عاقلة، ولا يمكن استبعاد أي خيار، ولذلك فقد عرضت بلاده إجراء تحقيق مشترك مع الفلسطينيين حول الحادث، وهو العرض الذي يرفضه الفلسطينيون بشكل قاطع".وشدد أدرعي أن "الاتهامات الفلسطينية لإسرائيل بإطلاق النار بشكل متعمد على شيرين أبو عاقلة هي ادعاءات كاذبة وباطلة ترفضها بشكل قاطع، وتأتي في سياق الدعاية والتحريض المتواصل"، بحسب قوله.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أول أمس الأربعاء، مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص القوات الإسرائيلية أثناء تغطيتها لمحاولة اقتحام تلك القوات مدينة جنين في الضفة الغربية.أبو عاقلة البالغة من العمر 51 عاما تلقت رصاصة في الرأس، على الرغم من كونها ترتدي سترة الصحافة التي تميز الصحفيين عن غيرهم في التغطيات.

https://arabic.sputniknews.com/20220512/الخارجية-الإيرانية-اغتيال-شيرين-أبو-عاقلة-مقصود-والاحتلال-الإسرائيلي-إلى-زوال-1062158120.html

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إسرائيل, أفيخاي أدرعي, أخبار فلسطين اليوم, العالم