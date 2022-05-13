https://arabic.sputniknews.com/20220513/الجيش-العراقي-يقتل-3-إرهابيين-في-الأنبار-1062171826.html

الجيش العراقي يقتل 3 إرهابيين في الأنبار

الجيش العراقي يقتل 3 إرهابيين في الأنبار

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة إرهابيين بضربة جوية نفذتها طائرات "إف 16" العراقية في محافظة الأنبار. 13.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-13T07:44+0000

2022-05-13T07:44+0000

2022-05-13T07:44+0000

تنظيم داعش الإرهابي

العراق

العالم العربي

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ونقلت السومرية نيوز، صباح اليوم الجمعة، عن بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية، ورود معلومات استخبارية من مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أنه تم توجيه ضربة جوية من قبل طائرات "إف 16" التابعة للقوة الجوية للبلاد، استهدفت نفقا بداخله عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).وأفاد بيان الإعلام الأمني أن الاستخبارات العسكرية العراقية قامت بالتنسيق مع خلية الاستهداف قيادة العمليات المشتركة حيال العناصر الإرهابية، موضحا أن النفق المستهدف يُستخدم مضافة لعصابات "داعش" الارهابي في محافظة الأنبار جنوب كبيسة - وادي اشوا قاطع قيادة عمليات الجزيرة.وأشار البيان إلى أن الضربة الجوية العراقية أدت إلى مقتل 3 من عناصر تنظيم "داعش".وفي سياق متصل، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، أمس الخميس، تنفيذ عدة عمليات أمنية أدت إلى مقتل إرهابي، بينما تم إلقاء القبض على 8 إرهابيين آخرين.وشملت العمليات الأمنية التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب العراقي نصب أكمنة وعمليات إنزال جوي لتعقب إرهابيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس.ففي محافظة كركوك، أسفرت العمليات عن مقتل إرهابي وضبط آخرين بعضهم من جنسيات غير عراقية. وقال جهاز مكافحة الإرهاب إنه تمكن من إلقاء القبض على عنصر آخر كان يحاول الوصول إلى العاصمة بغداد.وشملت العمليات أيضا تمكن أجهزة الأمن العراقية من القبض على محمد الزوبعي، الذي يعرف بـ "أبو عزام"، مشيرة إلى أنه إرهابي يتولى مهمة ما يعرف بـ "أمير كتيبة الزرقاوي بجنوب غرب بغداد".ولفتت إلى أنه كان يتردد بين العراق وسوريا، وأن عملية القبض عليه جرت بالتنسيق مع التحالف الدولي.يذكر أن قوات الأمن العراقية تواصل عملياتها الأمنية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من دول العالم) منذ تم إعلان هزيمته عام 2017، بعدما سيطر على مساحات شاسعة من العراق لعدة سنوات.

https://arabic.sputniknews.com/20220511/التحالف-الدولي-داعش-لا-يزال-تهديدا-مستمرا-ومحاربته-في-سوريا-والعراق-أولوية-1062119136.html

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تنظيم داعش الإرهابي, العراق, العالم العربي