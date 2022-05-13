https://arabic.sputniknews.com/20220513/الحكومة-المصرية-تكشف-حقيقة-وجود-أزمة-في-توفير--زيت-الطعام-1062178847.html
الحكومة المصرية تكشف حقيقة وجود أزمة في توفير زيت الطعام
الحكومة المصرية تكشف حقيقة وجود أزمة في توفير زيت الطعام
كشفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، حقيقة وجود أزمة في توفير زيت الطعام، في جميع الأسواق تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T10:21+0000
2022-05-13T10:21+0000
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وأفاد بيان نشره الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري عبر "فيسبوك"، بأنه انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود أزمة في توفير الزيت في جميع الأسواق تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية.وأضاف البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.وأكدت الوزارة أنه لا صحة لوجود أزمة في توفير الزيت في أي من الأسواق تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية، مشددة على توافر كافة السلع الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الزيت، وانتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية، مع وجود مخزون استراتيجي من الزيت وكافة السلع الأساسية يكفي 5 أشهر، ويتم تجديدها دوريًا.وأشارت وزارة التموين إلى شن حملات تفتيش يومية على جميع المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/الحكومة-المصرية-توضح-حقيقة-إلغاء-الصف-السادس-الابتدائي-1061736856.html
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الحكومة المصرية تكشف حقيقة وجود أزمة في توفير زيت الطعام
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كشفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، حقيقة وجود أزمة في توفير زيت الطعام، في جميع الأسواق تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وأفاد بيان نشره الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري
عبر "فيسبوك"، بأنه انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود أزمة في توفير الزيت في جميع الأسواق تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة لوجود أزمة في توفير الزيت في أي من الأسواق تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية، مشددة على توافر كافة السلع الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الزيت، وانتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية، مع وجود مخزون استراتيجي من الزيت وكافة السلع الأساسية يكفي 5 أشهر، ويتم تجديدها دوريًا.
وأشارت وزارة التموين إلى شن حملات تفتيش يومية على جميع المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها.