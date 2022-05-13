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https://arabic.sputniknews.com/20220513/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-بمحيط-مدينة-مصياف-في-ريف-حماة-1062199602.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط مدينة مصياف بريف حماة... فيديو
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط مدينة مصياف بريف حماة... فيديو
قال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك": إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ اسرائيلية استهدفت بعض المواقع بمحيط مدينة مصياف غربي محافظة حماة، وسط سوريا. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T17:47+0000
2022-05-13T18:36+0000
العالم العربي
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وقال المصدر: إن "العدوان الإسرائيلي تم بصواريخ جو أرض أطلقتها طائرات من فوق الأجواء اللبنانية".وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة: إن "فرق مراسل "سبوتنيك" في حماة أن فرق الإطفاء والدفاع المحلي توجهت إلى منطقة الاستهداف".من جهته، أكد مراسل "سبوتنيك" في المنطقة الساحلية آن "أصوات الانفجارات التي سمعت في المنطقة، ناجمة انفجار الحشوات الدافعة لصواريخ الدفاع الجوي أثناء تصديها للعدوان الإسرائيلي على منطقة مصياف بريف حماة".
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العالم العربي

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط مدينة مصياف بريف حماة... فيديو

17:47 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 18:36 GMT 13.05.2022)
© Photoالدفاعات الجوية السورية
الدفاعات الجوية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
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يتبع
قال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك": إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ اسرائيلية استهدفت بعض المواقع بمحيط مدينة مصياف غربي محافظة حماة، وسط سوريا.
وقال المصدر: إن "العدوان الإسرائيلي تم بصواريخ جو أرض أطلقتها طائرات من فوق الأجواء اللبنانية".
وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة: إن "فرق مراسل "سبوتنيك" في حماة أن فرق الإطفاء والدفاع المحلي توجهت إلى منطقة الاستهداف".
من جهته، أكد مراسل "سبوتنيك" في المنطقة الساحلية آن "أصوات الانفجارات التي سمعت في المنطقة، ناجمة انفجار الحشوات الدافعة لصواريخ الدفاع الجوي أثناء تصديها للعدوان الإسرائيلي على منطقة مصياف بريف حماة".
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