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الدفاع الروسية: الطيران الحربي الروسي يدمر أنظمة رادارية أمريكية في خاركوف
الدفاع الروسية: الطيران الحربي الروسي يدمر أنظمة رادارية أمريكية في خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن استهداف سلاح الطيران لـ153 نقطة تمركز لقوات ومعدات العدو، في منطقة خاركوف، حيث دمرت سلسلة من أنظمة رادارات الإنذار... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T08:06+0000
2022-05-13T08:22+0000
روسيا
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وحيّدت الضربات الجوية 15 مركز قيادة، و520 منطقة تمركز للقوى العاملة والآليات العسكرية، و6 مرابض مدفعية في مواقع إطلاق النار، وكذلك مستودع أسلحة صاروخية في منطقة خاركوف، حسبما ذكر البيان.وأردف البيان: "تم إسقاط طائرة من طراز "سوخوي-27" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف، بالإضافة لإسقاط 15 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق خاركوف وزابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية".وأردف البيان: "تم إسقاط طائرة من طراز "سوخوي-27" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركيف، بالإضافة لإسقاط 15 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق خاركوف وزابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية".ولفت البيان إلى اعتراض صاروخين أوكرانيين من طراز "سميرتش" في منطقة خاركوف.واختتم البيان: "في المجموع، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 165 طائرة حربية، و125 مروحية، و842 طائرة دون طيار، و304 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3032 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و368 راجمة صواريخ، و1491 مدفعية ميدانية ومدافع هاون فضلا عن تدمير 2869 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".
https://arabic.sputniknews.com/20220512/الدفاع-الروسية-استهداف-34-مركزا-عسكريا-أوكرانيا-وتحييد-320-قوميا-متطرفا-1062131035.html
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روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: الطيران الحربي الروسي يدمر أنظمة رادارية أمريكية في خاركوف

08:06 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 08:22 GMT 13.05.2022)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن استهداف سلاح الطيران لـ153 نقطة تمركز لقوات ومعدات العدو، في منطقة خاركوف، حيث دمرت سلسلة من أنظمة رادارات الإنذار المبكر، أمريكية الصنع.
وحيّدت الضربات الجوية 15 مركز قيادة، و520 منطقة تمركز للقوى العاملة والآليات العسكرية، و6 مرابض مدفعية في مواقع إطلاق النار، وكذلك مستودع أسلحة صاروخية في منطقة خاركوف، حسبما ذكر البيان.
وأردف البيان: "تم إسقاط طائرة من طراز "سوخوي-27" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف، بالإضافة لإسقاط 15 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق خاركوف وزابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية".
مشهد يطل على مصنع آزوفستال، ماربوبول، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
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الدفاع الروسية: الجيش الروسي يدمر منظومة "إس-300" في أوديسا وخاركوف
أمس, 07:48 GMT
وأردف البيان: "تم إسقاط طائرة من طراز "سوخوي-27" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركيف، بالإضافة لإسقاط 15 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق خاركوف وزابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية".
ولفت البيان إلى اعتراض صاروخين أوكرانيين من طراز "سميرتش" في منطقة خاركوف.
واختتم البيان: "في المجموع، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 165 طائرة حربية، و125 مروحية، و842 طائرة دون طيار، و304 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3032 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و368 راجمة صواريخ، و1491 مدفعية ميدانية ومدافع هاون فضلا عن تدمير 2869 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:07 GMT
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