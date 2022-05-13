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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220513/الدفاع-الروسية-سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-32-موقعا-للقوات-الأوكرانية-ومقرات-الدفاع---1062199244.html
الدفاع الروسية: سلاح الجو الروسي يستهدف 32 موقعا للقوات الأوكرانية ومقرات الدفاع
الدفاع الروسية: سلاح الجو الروسي يستهدف 32 موقعا للقوات الأوكرانية ومقرات الدفاع
صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو الروسي دمر مقرات تابعة للدفاع الاقليمي الأوكراني بصواريخ عالية... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T17:26+0000
2022-05-13T17:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. قال كوناشينكوف في إحاطة إعلامية: "دمرت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية في بلدتي زولوتي وفروبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية مقر الدفاع الإقليمي وكتيبة اللواء 24".وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف 32 موقعا للقوات والمعدات العسكرية، فضلاً عن مستودع للذخيرة في كراسنوبافلوفكا بمنطقة خاركيف، مؤكدا " نتيجة الضربات، قُتل أكثر من 300 قومي، وتم تعطيل 37 وحدة من المعدات العسكرية".واختتم المتحدث بالقول: "بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة: 165 طائرة، و125 مروحية، و845 طائرة بدون طيار، و304 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و3039 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و369 راجمة صواريخ، و1498 مدفعية وهاون، بالإضافة إلى 2882 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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روسيا

الدفاع الروسية: سلاح الجو الروسي يستهدف 32 موقعا للقوات الأوكرانية ومقرات الدفاع

17:26 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 17:43 GMT 13.05.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو الروسي دمر مقرات تابعة للدفاع الاقليمي الأوكراني بصواريخ عالية الدقة في جمهورية لوغانسك.
موسكو - سبوتنيك. قال كوناشينكوف في إحاطة إعلامية: "دمرت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية في بلدتي زولوتي وفروبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية مقر الدفاع الإقليمي وكتيبة اللواء 24".
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف 32 موقعا للقوات والمعدات العسكرية، فضلاً عن مستودع للذخيرة في كراسنوبافلوفكا بمنطقة خاركيف، مؤكدا " نتيجة الضربات، قُتل أكثر من 300 قومي، وتم تعطيل 37 وحدة من المعدات العسكرية".

وبين كوناشينكوف أن وحدات المدفعية قصفت 17 مركز قيادة و 370 نقطة تمركز للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، وخمس وحدات مدفعية.

واختتم المتحدث بالقول: "بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة: 165 طائرة، و125 مروحية، و845 طائرة بدون طيار، و304 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و3039 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و369 راجمة صواريخ، و1498 مدفعية وهاون، بالإضافة إلى 2882 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:31 GMT
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