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https://arabic.sputniknews.com/20220513/الرئيس-اسد-يقدم-التعازي-لقادة-وشعب-دولة-الإمارات-بوفاة-الشيخ-خليفة-بن-زايد-1062184545.html
الرئيس اﻷسد يقدم التعازي لقادة وشعب دولة الإمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد
الرئيس اﻷسد يقدم التعازي لقادة وشعب دولة الإمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد
بعث الرئيس السوري بشار اﻷسد ببرقيتي تعزية لكلٍ من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T12:25+0000
2022-05-13T12:25+0000
العالم العربي
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وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العربية السورية: "تقدّم سيادته (الرئيس الأسد) باسمه وباسم الشعب العربي السوري لقادة دولة الإمارات العربية المتحدة وللشعب الإماراتي الشقيق بأحرّ التعازي القلبية وخالص المواساة لهذا الفقد الجلل، سائلاً الله للفقيد الرحمة وفسيح الجنان، وأن يُجنّب الإمارات وشعبها كلّ مكروهٍ وأذى".وقال الرئيس اﻷسد، وفقا للبيان: "إنّه كان للفقيد عظيم اﻷثر في نهضة الإمارات العربية المتحدة والمكانة الكبيرة التي حققتها، وسيبقى الشعب الإماراتي والشعوب العربية يذكرون مآثره وأياديه البيضاء على الدوام".وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.وتولى الشيخ خليفة بن زايد، مهامه بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتُخب أول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول عام 1971، والذي توفي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.
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العالم العربي

الرئيس اﻷسد يقدم التعازي لقادة وشعب دولة الإمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

12:25 GMT 13.05.2022
© AFP 2022 / -الرئيس السوري بشار الأسد مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي
الرئيس السوري بشار الأسد مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© AFP 2022 / -
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بعث الرئيس السوري بشار اﻷسد ببرقيتي تعزية لكلٍ من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد اﻷعلى للقوات المسلحة بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العربية السورية: "تقدّم سيادته (الرئيس الأسد) باسمه وباسم الشعب العربي السوري لقادة دولة الإمارات العربية المتحدة وللشعب الإماراتي الشقيق بأحرّ التعازي القلبية وخالص المواساة لهذا الفقد الجلل، سائلاً الله للفقيد الرحمة وفسيح الجنان، وأن يُجنّب الإمارات وشعبها كلّ مكروهٍ وأذى".
وقال الرئيس اﻷسد، وفقا للبيان: "إنّه كان للفقيد عظيم اﻷثر في نهضة الإمارات العربية المتحدة والمكانة الكبيرة التي حققتها، وسيبقى الشعب الإماراتي والشعوب العربية يذكرون مآثره وأياديه البيضاء على الدوام".
وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.
وتولى الشيخ خليفة بن زايد، مهامه بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتُخب أول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول عام 1971، والذي توفي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.
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