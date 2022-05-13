عربي
الرئيس بوتين يقدم تعازيه بوفاة رئيس الإمارات خليفة بن زايد
https://arabic.sputniknews.com/20220513/الرئيس-اللبناني-نفتقد-بغياب-الشيخ-خليفة-بن-زايد-رئيسا-مدافعا-عن-القضايا-العربية-العادلة-1062186214.html
الرئيس اللبناني: نفتقد بغياب الشيخ خليفة بن زايد رئيسا مدافعا عن القضايا العربية العادلة
الرئيس اللبناني: نفتقد بغياب الشيخ خليفة بن زايد رئيسا مدافعا عن القضايا العربية العادلة
بعث الرئيس اللبناني ميشال عون برقيتي عزاء إلى كل من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ونائب رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في وفاة الشيخ... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T12:44+0000
2022-05-13T12:44+0000
أخبار لبنان
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/27/1043342700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0992cfa64274bfd9e4b1f9f9f3369564.jpg
ووفقا للبرقية التي نشرتها الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد عون أن فقدان الشيخ خليفة بن زايد يعني فقدان رئيس يدافع عن القضايا العربية العادلة.وقال: "برحيل الشيخ خلفية، تفتقد الإمارات أحد أبرز رواد النهضة والحداثة فيها، والذي سار على خطى والده مؤسس الدولة زايد بن سلطان آل نهيان، مستلهما حكمته ورؤيته المستقبلية الضامنة لتحقيق الرفاه في البلاد وتطورها والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة".وقالت البرقية: "أقدم التعازي باسم لبنان رئيسًا وشعبًا، سائلًا للراحل الكبير الرحمة ولدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة دوام التقدم".وكانت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنت اليوم الجمعة، وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.وفي بيان نشرته وكالة أنباء الإمارت "وام"، قالت الوزارة: "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو/ أيار".
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/27/1043342700_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_1b6f0179e05650c632e59ef250c8ed64.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الرئيس اللبناني: نفتقد بغياب الشيخ خليفة بن زايد رئيسا مدافعا عن القضايا العربية العادلة

12:44 GMT 13.05.2022
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Dalati Nohra
تابعنا عبرTelegram
بعث الرئيس اللبناني ميشال عون برقيتي عزاء إلى كل من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ونائب رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.
ووفقا للبرقية التي نشرتها الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد عون أن فقدان الشيخ خليفة بن زايد يعني فقدان رئيس يدافع عن القضايا العربية العادلة.
وقال: "برحيل الشيخ خلفية، تفتقد الإمارات أحد أبرز رواد النهضة والحداثة فيها، والذي سار على خطى والده مؤسس الدولة زايد بن سلطان آل نهيان، مستلهما حكمته ورؤيته المستقبلية الضامنة لتحقيق الرفاه في البلاد وتطورها والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة".

وأضاف: "كما تفتقد الدول العربية رئيسًا حمل قضاياها العادلة وكان مناصرا لها ومدافعا عنها في المحافل الدولية فيما يفتقد لبنان أخًا صادقًا أحبه وأحب شعبه الذي بادله المحبة والوفاء".

وقالت البرقية: "أقدم التعازي باسم لبنان رئيسًا وشعبًا، سائلًا للراحل الكبير الرحمة ولدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة دوام التقدم".
وكانت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنت اليوم الجمعة، وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.
وفي بيان نشرته وكالة أنباء الإمارت "وام"، قالت الوزارة: "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو/ أيار".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала