https://arabic.sputniknews.com/20220513/الرئيس-اللبناني-نفتقد-بغياب-الشيخ-خليفة-بن-زايد-رئيسا-مدافعا-عن-القضايا-العربية-العادلة-1062186214.html
الرئيس اللبناني: نفتقد بغياب الشيخ خليفة بن زايد رئيسا مدافعا عن القضايا العربية العادلة
الرئيس اللبناني: نفتقد بغياب الشيخ خليفة بن زايد رئيسا مدافعا عن القضايا العربية العادلة
بعث الرئيس اللبناني ميشال عون برقيتي عزاء إلى كل من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ونائب رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في وفاة الشيخ... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T12:44+0000
2022-05-13T12:44+0000
2022-05-13T12:44+0000
أخبار لبنان
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا للبرقية التي نشرتها الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد عون أن فقدان الشيخ خليفة بن زايد يعني فقدان رئيس يدافع عن القضايا العربية العادلة.وقال: "برحيل الشيخ خلفية، تفتقد الإمارات أحد أبرز رواد النهضة والحداثة فيها، والذي سار على خطى والده مؤسس الدولة زايد بن سلطان آل نهيان، مستلهما حكمته ورؤيته المستقبلية الضامنة لتحقيق الرفاه في البلاد وتطورها والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة".وقالت البرقية: "أقدم التعازي باسم لبنان رئيسًا وشعبًا، سائلًا للراحل الكبير الرحمة ولدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة دوام التقدم".وكانت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنت اليوم الجمعة، وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.وفي بيان نشرته وكالة أنباء الإمارت "وام"، قالت الوزارة: "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو/ أيار".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الرئيس اللبناني: نفتقد بغياب الشيخ خليفة بن زايد رئيسا مدافعا عن القضايا العربية العادلة
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بعث الرئيس اللبناني ميشال عون برقيتي عزاء إلى كل من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ونائب رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.
ووفقا للبرقية التي نشرتها الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد عون أن فقدان الشيخ خليفة
بن زايد يعني فقدان رئيس يدافع عن القضايا العربية العادلة.
وقال: "برحيل الشيخ خلفية
، تفتقد الإمارات أحد أبرز رواد النهضة والحداثة فيها، والذي سار على خطى والده مؤسس الدولة زايد بن سلطان آل نهيان، مستلهما حكمته ورؤيته المستقبلية الضامنة لتحقيق الرفاه في البلاد وتطورها والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة".
وأضاف: "كما تفتقد الدول العربية رئيسًا حمل قضاياها العادلة وكان مناصرا لها ومدافعا عنها في المحافل الدولية فيما يفتقد لبنان أخًا صادقًا أحبه وأحب شعبه الذي بادله المحبة والوفاء".
وقالت البرقية: "أقدم التعازي باسم لبنان رئيسًا وشعبًا، سائلًا للراحل الكبير الرحمة ولدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة دوام التقدم".
وكانت وزارة شؤون الرئاسة
في الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنت اليوم الجمعة، وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.
وفي بيان نشرته وكالة أنباء الإمارت
"وام"، قالت الوزارة: "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو/ أيار".