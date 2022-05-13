https://arabic.sputniknews.com/20220513/الرئيس-بوتين-يقدم-تعازيه-بوفاة-رئيس-الإمارات-خليفة-بن-زايد-1062191530.html
الرئيس بوتين يقدم تعازيه بوفاة رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد
الرئيس بوتين يقدم تعازيه بوفاة رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن تعازيه في وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T14:04+0000
2022-05-13T14:04+0000
2022-05-13T14:13+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقالت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان إن "بوتين وجه تعازيه لأقارب وأصدقاء الشيخ خليفة بن زايد، وعموم شعب الإمارات العربية المتحدة".وجاء في البيان: "بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقيات إلى ولي عهد إمارة أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، ووزير دفاع دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع تعازيه بوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة أبوظبي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".وتجدر الإشارة إلى أن بوتين أشار في البرقيات إلى أن "اسم الشيخ خليفة يرتبط بفترة مهمة من تاريخ أبوظبي والإمارات ككل، حيث تميزت بنجاحات باهرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية".ونقل البيان عن بوتين قوله إن "الشيخ خليفة فعل الكثير لتقوية العلاقات الودية والتعاون البناء بين بلدينا".
https://arabic.sputniknews.com/20220513/ملك-المغرب-يتقدم-بالتعازي-للإمارات-قيادة-وشعبا-بوفاة-خليفة-آل-نهيان-1062191611.html
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الرئيس بوتين يقدم تعازيه بوفاة رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد
14:04 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 14:13 GMT 13.05.2022) تابعنا عبر
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن تعازيه في وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وقالت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان إن "بوتين وجه تعازيه لأقارب وأصدقاء الشيخ خليفة بن زايد، وعموم شعب الإمارات العربية المتحدة".
وجاء في البيان: "بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقيات إلى ولي عهد إمارة أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، ووزير دفاع دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع تعازيه بوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة أبوظبي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".
وتجدر الإشارة إلى أن بوتين أشار في البرقيات إلى أن "اسم الشيخ خليفة يرتبط بفترة مهمة من تاريخ أبوظبي والإمارات ككل، حيث تميزت بنجاحات باهرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية".
ونقل البيان عن بوتين قوله إن "الشيخ خليفة
فعل الكثير لتقوية العلاقات الودية والتعاون البناء بين بلدينا".