https://arabic.sputniknews.com/20220513/الروبل-العملة-الأقوى-لهذا-العام-1062193999.html
الروبل العملة الأقوى لهذا العام
الروبل العملة الأقوى لهذا العام
نناقش في هذه الحلقة: بوتين يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد في ظل العقوبات؛ تقرير يشير إلى أن الروبل أفضل عملة عالمية لهذا العام؛ مشروع قانون أمريكي لمعاقبة دول... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T14:48+0000
2022-05-13T14:48+0000
2022-05-13T14:48+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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الروبل العملة الأقوى لهذا العام
الروبل العملة الأقوى لهذا العام
أفاد تقرير لـ "بلومبرغ" أن العملة الروسية، الروبل، أصبحت أفضل عملة للعام حيث ارتفعت قيمة الروبل 11% مقابل الدولار".حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي، فلاديمير غيورغيف، لـ"سبوتنيك":دول الخليج قد تنهي الهيمنة الأمريكية على أسواق الطاقةهددت الولايات المتحدة بتفعيل مشروع قانون "نوبك" لمعاقبة دول "أوبك"، ما قد يدفع كبار المنتجين إلى فك ارتباط النفط بالدولار.حول هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي لـ "مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية"، علي بوخمسين، لـ "قوانين الاقتصاد":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, قوانين الاقتصاد, аудио
الروبل العملة الأقوى لهذا العام
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: بوتين يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد في ظل العقوبات؛ تقرير يشير إلى أن الروبل أفضل عملة عالمية لهذا العام؛ مشروع قانون أمريكي لمعاقبة دول "أوبك".
أفاد تقرير لـ "بلومبرغ" أن العملة الروسية، الروبل، أصبحت أفضل عملة للعام حيث ارتفعت قيمة الروبل 11% مقابل الدولار".
حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي، فلاديمير غيورغيف، لـ"سبوتنيك
":
"إذا أخذنا الحد الأدنى، عندما كان الدولار يعادل حوالي 120 روبلا، فإن السعر ارتفع حتى الثامن من أبريل الماضي بنسبة 56%، هذه زيادة عالية جدا، وأعتقد أن الروبل سيعزز من قيمته أمام العملات الرئيسية".
دول الخليج قد تنهي الهيمنة الأمريكية على أسواق الطاقة
هددت الولايات المتحدة بتفعيل مشروع قانون "نوبك" لمعاقبة دول "أوبك"، ما قد يدفع كبار المنتجين إلى فك ارتباط النفط بالدولار.
حول هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي لـ "مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية"، علي بوخمسين، لـ "قوانين الاقتصاد
":
"في حال إصدار هذا القانون سيؤدي إلى تجفيف مصادر الاستثمار في البنية التحتية وفي التوريد بحيث يصل النفط المنتج بكميات كبيرة إلى الأسواق العالمية، أي سنعاني شح في الإنتاج مما يزيد الأسعار، وبالدرجة الأولى سيؤثر على الشركات الأمريكية إن كانت المستثمرة بالنفط الصخري أو الخام، وبالتالي على المستهلك الأمريكي بشكل مباشر".
التفاصيل في الملف الصوتي...