https://arabic.sputniknews.com/20220513/السيسي-يسافر-إلى-الإمارات-للعزاء-في-وفاة--خليفة-بن-زايد-1062198793.html

السيسي يسافر إلى الإمارات للعزاء في وفاة خليفة بن زايد

السيسي يسافر إلى الإمارات للعزاء في وفاة خليفة بن زايد

أفادت تقارير مصرية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيتجه إلى الإمارات العربية المتحدة، غدا ‏السبت، من أجل تقديم العزاء في وفاة الرئيس الإماراتي، الشيخ... 13.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-13T17:09+0000

2022-05-13T17:09+0000

2022-05-13T17:09+0000

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ذكرت ذلك صحيفة "الشروق" المصرية، عبر صحفتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة.وقال الرئيس المصري في بيان: "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم".وأضاف: "لقد كان الشيخ خليفة محبا لمصر بحق، وصديقا مخلصا في كل الظروف والأحوال".وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، ابتداءً من اليوم.كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.يشار إلى انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كثاني رئيس لدولة الإمارات، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2004.وتولى الشيخ خليفة بن زايد، مهامه كحاكم لإمارة أبوظبي، بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتُخب أول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول عام 1971، والذي توفي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

https://arabic.sputniknews.com/20220513/توجيه-من-العاهل-السعودي-الملك-سلمان-بعد-وفاة-رئيس-الإمارات-1062198184.html

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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم