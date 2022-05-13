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الشرطة الألمانية تحتجز المنسق الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية في مطار فرانكفورت
الشرطة الألمانية تحتجز المنسق الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية في مطار فرانكفورت
كشف منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية إنريكي مورا، اليوم الجمعة، أن الشرطة الألمانية احتجزته في مطار فرانكفورت، مشيرا إلى رفضها إعطاء أي تفسير... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T09:04+0000
2022-05-13T09:04+0000
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الاتفاق النووي الإيراني
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وقال مورا عبر "تويتر" إن الشرطة الألمانية احتجزته لفترة قصيرة في مطار فرانكفورت، بينما كان في طريقه إلى بروكسل.وأضاف مورا الذي يحمل جواز سفر دبلوماسيا إسبانيا، أنه أثناء عودته من رحلة رسمية إلى طهران احتُجز دون تفسير، وأخذت الشرطة الألمانية جواز سفره وهواتفه.وبعد حوالي 20 دقيقة، أعلن إطلاق سراحه، لافتا إلى "رفض السلطات إعطاء أي تفسير لما حدث".واتهم مورا السلطات الألمانية بانتهاك اتفاقية فيينا.وتنص الاتفاقية، التي تغطي العلاقات الدبلوماسية، على أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية يتمتعون بالحصانة، ولا ينبغي إعاقة سفرهم.وردا على سؤال حول الحادث ، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "القضية انتهت، لقد استقل الطائرة ويسافر وفقًا لمهمته".وقال بوريل إن الزيارة الأخيرة "سارت على نحو أفضل مما كان متوقعا"، وأعرب عن تفاؤله بشأن المفاوضات، بحسب "فرانس برس".وكانت مورا في طهران، يوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع كبير المفاوضين الإيرانيين بشأن جهود إنقاذ الاتفاق الدولي الذي يحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/إعلام-إنريكي-مورا-يزور-إيران-وسط-تعثر-المفاوضات-النووية-1061950263.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الاتفاق النووي الإيراني

الشرطة الألمانية تحتجز المنسق الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية في مطار فرانكفورت

09:04 GMT 13.05.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMARمنسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية إنريكي مورا
منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية إنريكي مورا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMAR
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كشف منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية إنريكي مورا، اليوم الجمعة، أن الشرطة الألمانية احتجزته في مطار فرانكفورت، مشيرا إلى رفضها إعطاء أي تفسير للاحتجاز.
وقال مورا عبر "تويتر" إن الشرطة الألمانية احتجزته لفترة قصيرة في مطار فرانكفورت، بينما كان في طريقه إلى بروكسل.
وأضاف مورا الذي يحمل جواز سفر دبلوماسيا إسبانيا، أنه أثناء عودته من رحلة رسمية إلى طهران احتُجز دون تفسير، وأخذت الشرطة الألمانية جواز سفره وهواتفه.
وبعد حوالي 20 دقيقة، أعلن إطلاق سراحه، لافتا إلى "رفض السلطات إعطاء أي تفسير لما حدث".
واتهم مورا السلطات الألمانية بانتهاك اتفاقية فيينا.
وتنص الاتفاقية، التي تغطي العلاقات الدبلوماسية، على أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية يتمتعون بالحصانة، ولا ينبغي إعاقة سفرهم.
إيران والبرنامج النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
إعلام: إنريكي مورا يزور إيران وسط تعثر المفاوضات النووية
7 مايو, 12:43 GMT
وردا على سؤال حول الحادث ، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "القضية انتهت، لقد استقل الطائرة ويسافر وفقًا لمهمته".
وقال بوريل إن الزيارة الأخيرة "سارت على نحو أفضل مما كان متوقعا"، وأعرب عن تفاؤله بشأن المفاوضات، بحسب "فرانس برس".
وكانت مورا في طهران، يوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع كبير المفاوضين الإيرانيين بشأن جهود إنقاذ الاتفاق الدولي الذي يحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.
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