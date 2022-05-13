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https://arabic.sputniknews.com/20220513/القائم-بالأعمال-الأفغاني-في-موسكو-يعبر-عن-إعجابه-بالعرض-العسكري-بمناسبة-عيد-النصر-1062170397.html
القائم بالأعمال الأفغاني في موسكو يعبر عن إعجابه بالعرض العسكري بمناسبة "عيد النصر"
القائم بالأعمال الأفغاني في موسكو يعبر عن إعجابه بالعرض العسكري بمناسبة "عيد النصر"
تحدث القائم بالأعمال الأفغاني في موسكو، جمال ناصر غروال، عن حضوره العرض العسكري بمناسبة "عيد النصر" في الساحة الحمراء. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T07:07+0000
2022-05-13T07:07+0000
العالم
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وأبدى غروال إعجابه بالعرض، قائلا: "كما تعلم، في أفغانستان شاهدت عروضا، لكن في روسيا لأول مرة، وأكثر من ذلك في الساحة الحمراء. لقد أحببت الأسلحة الحديثة حقا، كان من المثير للاهتمام مشاهدة كل هذا، القوة، العرض نفسه، كيف كان الجنود يمشون. كنت أشاهد كل شيء على شاشة التلفزيون، لكنني شاهدته الآن بأم عيني وعن قرب. إنه أمر مثير للإعجاب".وكان غروال قد صرح، اليوم الجمعة، بأن كابول تخطط لزيارة وفد حكومي أفغاني إلى روسيا، ويتم تحديد المواعيد.وأضاف أن أفغانستان تعتزم توسيع التعاون الاقتصادي مع روسيا، مشيرا إلى رغبة بلاده في شراء مصادر الطاقة الروسية وتوقيع عدد من الاتفاقيات.
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العالم

القائم بالأعمال الأفغاني في موسكو يعبر عن إعجابه بالعرض العسكري بمناسبة "عيد النصر"

07:07 GMT 13.05.2022
© Photo / Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورأفضل صور العرض العكسري بمناسبة عيد النصر على مدار السنين في روسيا - وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يحي الجيش على الساحة الحمراء في الذكرى الـ70 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945)
أفضل صور العرض العكسري بمناسبة عيد النصر على مدار السنين في روسيا - وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يحي الجيش على الساحة الحمراء في الذكرى الـ70 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Photo / Maksim Blinov
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تحدث القائم بالأعمال الأفغاني في موسكو، جمال ناصر غروال، عن حضوره العرض العسكري بمناسبة "عيد النصر" في الساحة الحمراء.
وأبدى غروال إعجابه بالعرض، قائلا: "كما تعلم، في أفغانستان شاهدت عروضا، لكن في روسيا لأول مرة، وأكثر من ذلك في الساحة الحمراء. لقد أحببت الأسلحة الحديثة حقا، كان من المثير للاهتمام مشاهدة كل هذا، القوة، العرض نفسه، كيف كان الجنود يمشون. كنت أشاهد كل شيء على شاشة التلفزيون، لكنني شاهدته الآن بأم عيني وعن قرب. إنه أمر مثير للإعجاب".
وكان غروال قد صرح، اليوم الجمعة، بأن كابول تخطط لزيارة وفد حكومي أفغاني إلى روسيا، ويتم تحديد المواعيد.
وأضاف أن أفغانستان تعتزم توسيع التعاون الاقتصادي مع روسيا، مشيرا إلى رغبة بلاده في شراء مصادر الطاقة الروسية وتوقيع عدد من الاتفاقيات.
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