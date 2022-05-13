https://arabic.sputniknews.com/20220513/القبض-على-4-أشخاص-أثناء-سرقة-أكثر-من-600-هاتف-ذكي-في-العراق-1062203178.html
القبض على 4 أشخاص أثناء سرقة أكثر من 600 هاتف ذكي في العراق
القبض على 4 أشخاص أثناء سرقة أكثر من 600 هاتف ذكي في العراق
ألقت شرطة مدينة البصرة العراقية القبض على 4 أشخاص، بتهمة سرقة أكثر من 600 هاتف ذكي في منطقة العشار. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T20:38+0000
2022-05-13T20:38+0000
2022-05-13T20:38+0000
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و"جرت عملية القبض خلال تجوال مفارز مركز شرطة العزيزية في العشار، ولاحظوا 4 متهمين وهم ينقلون الأجهزة من أحد محال بيع الهواتف المحمولة، وتم إلقاء القبض عليهم على الفور" وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي.وأضاف بيان صادر عن مديرية شرطة البصرة أن "المتهمين اعترفوا بارتكاب عملية سرقة 684 هاتف ذكي بعد التحقيقات معهم، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة، وأعيدت جميع المسروقات".
https://arabic.sputniknews.com/20190618/تقنية-حماية-الهواتف-السرقة-1041770553.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
القبض على 4 أشخاص أثناء سرقة أكثر من 600 هاتف ذكي في العراق
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ألقت شرطة مدينة البصرة العراقية القبض على 4 أشخاص، بتهمة سرقة أكثر من 600 هاتف ذكي في منطقة العشار.
و"جرت عملية القبض خلال تجوال مفارز مركز شرطة العزيزية في العشار، ولاحظوا 4 متهمين وهم ينقلون الأجهزة من أحد محال بيع الهواتف المحمولة، وتم إلقاء القبض عليهم على الفور" وفقا لموقع "السومرية نيوز"
العراقي.
وأضاف بيان صادر عن مديرية شرطة البصرة أن "المتهمين اعترفوا بارتكاب عملية سرقة 684 هاتف ذكي بعد التحقيقات معهم، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة، وأعيدت جميع المسروقات".