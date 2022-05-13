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https://arabic.sputniknews.com/20220513/القوات-الإسرائيلية-تقصف-أحد-منازل-مخيم-جنين-بقذائف-إنيرغا-فيديو-1062171522.html
القوات الإسرائيلية تقصف أحد منازل مخيم جنين بقذائف "إنيرغا"... فيديو
القوات الإسرائيلية تقصف أحد منازل مخيم جنين بقذائف "إنيرغا"... فيديو
أفاد شاهد عيان، اليوم الجمعة، بأن قوات الجيش الإسرائيلي قامت بقصف أحد منازل مخيم جنين في الضفة الغربية بقذائف "إنيرغا". 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T07:38+0000
2022-05-13T07:38+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية
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وقال الشاهد لوكالة "سبوتنيك"، إن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت القذائف على منزل عائلة الدبعي في مخيم جنين لإجبارهم على تسليم أنفسهم".وأوضح أن القوات الإسرائيلية تحاصر المنزل منذ الصباح، وذلك لاعتقادهم بأن عناصر من المقاومة الفلسطينية يتحصنون داخله.يأتي ذلك في وقت أصيب فيه شاب برصاص الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بعد اقتحامها مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.وكان فلسطينيون تصدوا لاقتحام القوات الإسرائيلية، في المخيم، حيث اندلعت اشتباكات بينهم، قبيل اقتحام الجيش منطقة المنزل في مخيم جنين.فيما نشر الجيش الإسرائيلي القناصة في عدة مواقع وعلى أسطح المنازل، وسط مواجهات عنيفة ومستمرة أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شاب.ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مدير مستشفى ابن سينا في المدينة، جاني جوخة، وصول شاب مصاب برصاصة في بطنه، وأن المستشفى يجري له الإسعافات اللازمة.وأضافت أن المصاب هو الأسير المحرر داود الزبيدي، شقيق الأسير زكريا الزبيدي.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-6-فلسطينيين-في-مداهمات-ليلية-شمالي-الضفة--1062048071.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية

القوات الإسرائيلية تقصف أحد منازل مخيم جنين بقذائف "إنيرغا"... فيديو

07:38 GMT 13.05.2022
© AP Photo / Majdi Mohammedالضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020
الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
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أفاد شاهد عيان، اليوم الجمعة، بأن قوات الجيش الإسرائيلي قامت بقصف أحد منازل مخيم جنين في الضفة الغربية بقذائف "إنيرغا".
وقال الشاهد لوكالة "سبوتنيك"، إن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت القذائف على منزل عائلة الدبعي في مخيم جنين لإجبارهم على تسليم أنفسهم".
وأوضح أن القوات الإسرائيلية تحاصر المنزل منذ الصباح، وذلك لاعتقادهم بأن عناصر من المقاومة الفلسطينية يتحصنون داخله.
يأتي ذلك في وقت أصيب فيه شاب برصاص الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بعد اقتحامها مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.
وكان فلسطينيون تصدوا لاقتحام القوات الإسرائيلية، في المخيم، حيث اندلعت اشتباكات بينهم، قبيل اقتحام الجيش منطقة المنزل في مخيم جنين.
الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
الجيش الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين في مداهمات ليلية شمالي الضفة
10 مايو, 06:37 GMT
فيما نشر الجيش الإسرائيلي القناصة في عدة مواقع وعلى أسطح المنازل، وسط مواجهات عنيفة ومستمرة أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شاب.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مدير مستشفى ابن سينا في المدينة، جاني جوخة، وصول شاب مصاب برصاصة في بطنه، وأن المستشفى يجري له الإسعافات اللازمة.

وأضافت أن المصاب هو الأسير المحرر داود الزبيدي، شقيق الأسير زكريا الزبيدي.
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