https://arabic.sputniknews.com/20220513/الكرملين-بوتين-وشولتز-يناقشان-الوضع-في-أوكرانيا-1062179249.html
الكرملين: بوتين وشولتز يناقشان الوضع في أوكرانيا
الكرملين: بوتين وشولتز يناقشان الوضع في أوكرانيا
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وبمبادرة من الجانب الألماني، إجلاء المدنيين من مصنع... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T10:29+0000
2022-05-13T10:29+0000
2022-05-13T10:52+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
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وأضافت الخدمة الصحفية للكرملين: "تجدر الإشارة إلى أن مناقشة الوضع في أوكرانيا استمرت بشكل عام مع التركيز على الجوانب الإنسانية".وجاء في البيان أن "فلاديمير بوتين أوجز بالتفصيل المنطق والمهام الرئيسية للعملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريات دونباس الشعبية، وتحدث عن الإجراءات المتخذة لضمان سلامة المدنيين".وأشار الكرملين إلى أنه قد "تمت الإشارة أيضًا إلى أنه بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم إجلاء المدنيين الذين احتجزتهم قوات الأمن الأوكرانية في مصنع آزوفستال في ماريوبول".وذكر البيان أنه قد "تم إجراء تقييم جوهري للوضع في المفاوضات الروسية الأوكرانية، والتي أعاقتها كييف بشكل أساسي".وأفادت الخدمة الصحفية أن بوتين وشولتز "اتفقا على مواصلة النقاش حول القضايا المذكورة أعلاه في سياق الاتصالات عبر مختلف القنوات".
https://arabic.sputniknews.com/20220513/إعلام-روسيا-حققت-فائضا-تجاريا-عبر-العقوبات-1062175947.html
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روسيا, أخبار ألمانيا
الكرملين: بوتين وشولتز يناقشان الوضع في أوكرانيا
10:29 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 10:52 GMT 13.05.2022) تابعنا عبر
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وبمبادرة من الجانب الألماني، إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال في ماريوبول.
وأضافت الخدمة الصحفية للكرملين: "تجدر الإشارة إلى أن مناقشة الوضع في أوكرانيا استمرت بشكل عام مع التركيز على الجوانب الإنسانية".
وجاء في البيان أن "فلاديمير بوتين أوجز بالتفصيل المنطق والمهام الرئيسية للعملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريات دونباس الشعبية، وتحدث عن الإجراءات المتخذة لضمان سلامة المدنيين".
وأشار الكرملين إلى أنه قد "تمت الإشارة أيضًا إلى أنه بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم إجلاء المدنيين الذين احتجزتهم قوات الأمن الأوكرانية في مصنع آزوفستال في ماريوبول".
وذكر البيان
أنه قد "تم إجراء تقييم جوهري للوضع في المفاوضات الروسية الأوكرانية، والتي أعاقتها كييف بشكل أساسي".
وأفادت الخدمة الصحفية أن بوتين وشولتز "اتفقا على مواصلة النقاش حول القضايا المذكورة أعلاه في سياق الاتصالات عبر مختلف القنوات".