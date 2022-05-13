عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220513/الكرملين-بوتين-وشولتز-يناقشان-الوضع-في-أوكرانيا-1062179249.html
الكرملين: بوتين وشولتز يناقشان الوضع في أوكرانيا
الكرملين: بوتين وشولتز يناقشان الوضع في أوكرانيا
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وبمبادرة من الجانب الألماني، إجلاء المدنيين من مصنع... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T10:29+0000
2022-05-13T10:52+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058657123_0:290:3125:2048_1920x0_80_0_0_a22ef2e588a749bdebf298b3efa262cc.jpg
وأضافت الخدمة الصحفية للكرملين: "تجدر الإشارة إلى أن مناقشة الوضع في أوكرانيا استمرت بشكل عام مع التركيز على الجوانب الإنسانية".وجاء في البيان أن "فلاديمير بوتين أوجز بالتفصيل المنطق والمهام الرئيسية للعملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريات دونباس الشعبية، وتحدث عن الإجراءات المتخذة لضمان سلامة المدنيين".وأشار الكرملين إلى أنه قد "تمت الإشارة أيضًا إلى أنه بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم إجلاء المدنيين الذين احتجزتهم قوات الأمن الأوكرانية في مصنع آزوفستال في ماريوبول".وذكر البيان أنه قد "تم إجراء تقييم جوهري للوضع في المفاوضات الروسية الأوكرانية، والتي أعاقتها كييف بشكل أساسي".وأفادت الخدمة الصحفية أن بوتين وشولتز "اتفقا على مواصلة النقاش حول القضايا المذكورة أعلاه في سياق الاتصالات عبر مختلف القنوات".
https://arabic.sputniknews.com/20220513/إعلام-روسيا-حققت-فائضا-تجاريا-عبر-العقوبات-1062175947.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058657123_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_265a3dd46ef6aa912e960672f414090a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار ألمانيا

الكرملين: بوتين وشولتز يناقشان الوضع في أوكرانيا

10:29 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 10:52 GMT 13.05.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وبمبادرة من الجانب الألماني، إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال في ماريوبول.
وأضافت الخدمة الصحفية للكرملين: "تجدر الإشارة إلى أن مناقشة الوضع في أوكرانيا استمرت بشكل عام مع التركيز على الجوانب الإنسانية".
وجاء في البيان أن "فلاديمير بوتين أوجز بالتفصيل المنطق والمهام الرئيسية للعملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريات دونباس الشعبية، وتحدث عن الإجراءات المتخذة لضمان سلامة المدنيين".
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
إعلام: روسيا حققت "فائضا تجاريا" عبر العقوبات
09:42 GMT
وأشار الكرملين إلى أنه قد "تمت الإشارة أيضًا إلى أنه بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم إجلاء المدنيين الذين احتجزتهم قوات الأمن الأوكرانية في مصنع آزوفستال في ماريوبول".
وذكر البيان أنه قد "تم إجراء تقييم جوهري للوضع في المفاوضات الروسية الأوكرانية، والتي أعاقتها كييف بشكل أساسي".
وأفادت الخدمة الصحفية أن بوتين وشولتز "اتفقا على مواصلة النقاش حول القضايا المذكورة أعلاه في سياق الاتصالات عبر مختلف القنوات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала