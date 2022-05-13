https://arabic.sputniknews.com/20220513/الكويت-تؤجل-إطلاق-دورة-الألعاب-الرياضية-الخليجية-حدادا-على-رئيس-الإمارات-1062194225.html
الكويت تؤجل إطلاق دورة "الألعاب الرياضية الخليجية" حدادا على رئيس الإمارات
الكويت تؤجل إطلاق دورة "الألعاب الرياضية الخليجية" حدادا على رئيس الإمارات
أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية، اليوم الجمعة، تأجيل انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة لمدة 3 أيام، حدادا على وفاة رئيس دولة الإمارات... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T14:50+0000
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وأوضح رئيس اللجنة، الشيخ فهد الناصر الصباح، في بيان رسمي اليوم الجمعة، إن "هذا القرار يأتي لمشاركة الشعب الإماراتي الشقيق وقيادته أحزانه بوفاة الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله الذي كان قائدا حكيما وكرس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية"، وفقا وكالة الأنباء الكويتية (كونا).ولفت إلى أنه "وفقا لهذه التعديلات، فسوف تبدأ منافسات الدورة - التي كان مقررا أن تنطلق اليوم الجمعة - يوم الاثنين الموافق 16 مايو/ أيار الجاري، على أن تختتم في 31 من الشهر نفسه".أعلنت الكويت الحداد الرسمي وتعطيل الوزارات والدوائر الحكومية 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما، حدادا على وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، رسميا وفاة رئيسها، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.ونقلت وكالة أنباء الإمارت (وام)، عن شؤون الرئاسة إعلانها: "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو/ أيار".يشار إلى أنه تم انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كثاني رئيس لدولة الإمارات، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2004.وتولى الشيخ خليفة بن زايد، مهامه كحاكم لإمارة أبوظبي، بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتُخب أول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول عام 1971، والذي توفي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/محمد-بن-زايد-ينعى-أخيه-قائد-مرحلة-التمكين-خليفة-بن-زايد-1062193510.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت تؤجل إطلاق دورة "الألعاب الرياضية الخليجية" حدادا على رئيس الإمارات
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أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية، اليوم الجمعة، تأجيل انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة لمدة 3 أيام، حدادا على وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وأوضح رئيس اللجنة، الشيخ فهد الناصر الصباح، في بيان رسمي اليوم الجمعة، إن "هذا القرار يأتي لمشاركة الشعب الإماراتي الشقيق وقيادته أحزانه بوفاة الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله الذي كان قائدا حكيما وكرس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية"، وفقا وكالة الأنباء الكويتية
(كونا).
ولفت إلى أنه "وفقا لهذه التعديلات، فسوف تبدأ منافسات الدورة - التي كان مقررا أن تنطلق اليوم الجمعة - يوم الاثنين الموافق 16 مايو/ أيار الجاري، على أن تختتم في 31 من الشهر نفسه".
أعلنت الكويت الحداد الرسمي وتعطيل الوزارات والدوائر الحكومية 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما، حدادا على وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، رسميا وفاة رئيسها، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
ونقلت وكالة أنباء الإمارت
(وام)، عن شؤون الرئاسة إعلانها: "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو/ أيار".
يشار إلى أنه تم انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كثاني رئيس لدولة الإمارات، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2004.
وتولى الشيخ خليفة بن زايد، مهامه كحاكم لإمارة أبوظبي، بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتُخب أول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول عام 1971، والذي توفي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.