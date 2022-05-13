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https://arabic.sputniknews.com/20220513/المدير-المساعد-لـ-إف-بي-آي-الأمريكي-يشيد-بحرفية-أجهزة-الأمن-التونسي-1062185104.html
المدير المساعد لـ "إف بي آي" الأمريكي يشيد بحرفية أجهزة الأمن التونسي
المدير المساعد لـ "إف بي آي" الأمريكي يشيد بحرفية أجهزة الأمن التونسي
أشاد المدير المساعد لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ريمون دودو، بما قال إنها حرفية أجهزة الأمن التونسية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T12:27+0000
2022-05-13T12:27+0000
أخبار تونس اليوم
مكتب التحقيقات الفدرالي
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وحسب بيان نشرته وزارة الداخلية التونسية عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أن دودو نوه بجاهزية وحرفية الأجهزة الأمنية التونسية بمختلف اختصاصاتها في التصدي لجميع أنواع الجرائم.وثمّن المسؤول الأمريكي ما بلغته تلك الأجهزة من خبرة في التعامل مع متطلّبات الأمن القومي التّونسي في إطار احترام مقوّمات حقوق الإنسان، وحرفية الوحدات الأمنية في التعامل مع مختلف الأحداث.ودلل المسؤول الأمريكي على حرفية أجهزة الأمن التونسية بـ "التحركات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد والتزام الحياد والمهنية، واحترام الحقوق الفردية"، وفقا لنص البيان.وقال البيان إن اللقاء "كان فرصة تم خلالها التطرق إلى أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات اختصاص وزارة الداخلية، حيث أكد الجانب الأمريكي استعداده مواصلة معاضدة مجهودات الجانب التونسي في مجالات مجابهة الإرهاب والجريمة المنظمة وسبل تعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات أفضل".
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أخبار تونس اليوم, مكتب التحقيقات الفدرالي

المدير المساعد لـ "إف بي آي" الأمريكي يشيد بحرفية أجهزة الأمن التونسي

12:27 GMT 13.05.2022
© flickr.com / Cernavodaتونس
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© flickr.com / Cernavoda
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أشاد المدير المساعد لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ريمون دودو، بما قال إنها حرفية أجهزة الأمن التونسية.
وحسب بيان نشرته وزارة الداخلية التونسية عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أن دودو نوه بجاهزية وحرفية الأجهزة الأمنية التونسية بمختلف اختصاصاتها في التصدي لجميع أنواع الجرائم.
وثمّن المسؤول الأمريكي ما بلغته تلك الأجهزة من خبرة في التعامل مع متطلّبات الأمن القومي التّونسي في إطار احترام مقوّمات حقوق الإنسان، وحرفية الوحدات الأمنية في التعامل مع مختلف الأحداث.

تصريحات دودو جاءت خلال لقائه، أمس الخميس، وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، في مقر وزارة الداخلية.

ودلل المسؤول الأمريكي على حرفية أجهزة الأمن التونسية بـ "التحركات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد والتزام الحياد والمهنية، واحترام الحقوق الفردية"، وفقا لنص البيان.

من جهته وزير الداخلية أن الوزارة اتخذت منهجا متكاملا في ترسيخ احترام حقوق الإنسان والحفاظ على الحريات وحمايتها مع ضمان سيادة القانون.

وقال البيان إن اللقاء "كان فرصة تم خلالها التطرق إلى أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات اختصاص وزارة الداخلية، حيث أكد الجانب الأمريكي استعداده مواصلة معاضدة مجهودات الجانب التونسي في مجالات مجابهة الإرهاب والجريمة المنظمة وسبل تعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات أفضل".
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