https://arabic.sputniknews.com/20220513/النهضة-التونسية-تفكيك-المؤسسات-ضرب-شرعية-الرئاسة-في-مقتل-1062191154.html
"النهضة" التونسية: تفكيك المؤسسات ضرب شرعية الرئاسة في مقتل
"النهضة" التونسية: تفكيك المؤسسات ضرب شرعية الرئاسة في مقتل
استنكرت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الجمعة، ما وصفته بـ"تفكيك الدولة وتدمير مؤسساتها الشرعية"، قائلة إن إلغاء الدستور والقوانين الأساسية ذات الصلة ضرب شرعية... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T13:56+0000
2022-05-13T13:56+0000
2022-05-13T13:56+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن "النهضة" بيانا أصدرته في أعقاب اجتماع مكتبها التنفيذي، حذرت فيه ''التونسيين والتونسيات من المخاطر الحقيقية لتفكيك المؤسسات الديمقراطية وقوانينها وتعويضها بتعيينات تابعة للرئاسة وقائمة على الولاء الشخصي لمن عينها بما يفقدها كل استقلالية وكل حياد، وآخر ضحايا هذا التمشي هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات''.وجددت الحركة في بيانها رفض محاكمة العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني أمام القضاء العسكري على خلفية دفاعه عن نور الدين البحيري بعد احتجازه قسريا'.واستنكر البيان ما وصفه بـ''إمعان الرئاسة التونسية في الضغط على القضاة والتدخل المستمر في القضاء"، مشددة على احترامها للقضاء ودعمها للسلطة القضائية المستقلة".وتطرق البيان إلى إدانة الجرائم المتكررة في حق الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة ومحاولة اقتحام مخيم جنين، داعية إلى محاكمة الجناة ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى، وموجهة التحية إلى صمود الشعب الفلسطيني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
"النهضة" التونسية: تفكيك المؤسسات ضرب شرعية الرئاسة في مقتل
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استنكرت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الجمعة، ما وصفته بـ"تفكيك الدولة وتدمير مؤسساتها الشرعية"، قائلة إن إلغاء الدستور والقوانين الأساسية ذات الصلة ضرب شرعية الرئاسة والسلطة القائمة في مقتل.
ونقلت قناة "نسمة"
التونسية عن "النهضة" بيانا أصدرته في أعقاب اجتماع مكتبها التنفيذي، حذرت فيه ''التونسيين والتونسيات من المخاطر الحقيقية لتفكيك المؤسسات الديمقراطية وقوانينها وتعويضها بتعيينات تابعة للرئاسة وقائمة على الولاء الشخصي لمن عينها بما يفقدها كل استقلالية وكل حياد، وآخر ضحايا هذا التمشي هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات''.
وجددت الحركة في بيانها رفض محاكمة العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني أمام القضاء العسكري على خلفية دفاعه عن نور الدين البحيري بعد احتجازه قسريا'.
واستنكر البيان ما وصفه بـ''إمعان الرئاسة التونسية في الضغط على القضاة والتدخل المستمر في القضاء"، مشددة على احترامها للقضاء ودعمها للسلطة القضائية المستقلة".
وتطرق البيان إلى إدانة الجرائم المتكررة في حق الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة ومحاولة اقتحام مخيم جنين، داعية إلى محاكمة الجناة ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى، وموجهة التحية إلى صمود الشعب الفلسطيني.