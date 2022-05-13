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https://arabic.sputniknews.com/20220513/النيابة-الفلسطينية-تقول-إن-الجيش-الإسرائيلي-أعدم-شيرين-أبو-عاقلة-وأعاق-إسعافها-1062204572.html
النيابة الفلسطينية تقول إن الجيش الإسرائيلي أعدم شيرين أبو عاقلة وأعاق إسعافها
النيابة الفلسطينية تقول إن الجيش الإسرائيلي أعدم شيرين أبو عاقلة وأعاق إسعافها
أكدت النيابة العامة الفلسطينية أن التحقيقات الأولية في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة خلصت إلى أن مصدر إطلاق النار الوحيد في مكان الجريمة كان من قوات الاحتلال... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T22:30+0000
2022-05-13T22:30+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وأشارت النيابة الفلسطينية في بيانها إلى تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمتهم حيث تبين من خلال إجراءات الكشف والمعاينة لمسرح الجريمة وجود آثار وعلامات حديثة ومتقاربة على الشجرة التي أصيبت قربها شيرين ناتجة عن إطلاق النار بشكلٍ مباشر باتجاه موقع الجريمة.وأضافت النيابة الفلسطينية أن تمركز أقرب قوة احتلالية كانت تبعد عن شيرين أبو عاقلة عند إصابتها حوالي 150 متر وكانت ترتدي الزي الصحفي والخوذة الواقية، وأن إطلاق النار اتجاه المكان استمر إلى ما بعد إصابتها مما أعاق محاولات الوصول إليها لإسعافها من قبل زملائها والمواطنين، وفقا للبيان.وأكدت النيابة الفلسطينية أن نتائج التقرير الأولي للطب الشرعي تشير إلى أن "سبب الوفاة المباشر هو تهتك الدماغ الناجم عن الإصابة بمقذوف ناري ذو سرعة عالية نافذ إلى داخل تجويف الجمجمة من خلال جرح المدخل ومن ثم خرج المقذوف من داخل التجويف من خلال جرح المخرج وارتطم بعد خروجه في الناحية الداخلية من الخوذة الواقية وارتداده ليستقر داخل الأنسجة المتهتكة داخل الجمجمة".وشددت النيابة العامة الفلسطينية بصفتها صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق في كافة الجرائم على مضيها في استكمال كافة إجراءاتها التحقيقية اللازمة لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي كونها جرائم حرب تدخل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفقا للبيان.
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أخبار فلسطين اليوم

النيابة الفلسطينية تقول إن الجيش الإسرائيلي أعدم شيرين أبو عاقلة وأعاق إسعافها

22:30 GMT 13.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أكدت النيابة العامة الفلسطينية أن التحقيقات الأولية في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة خلصت إلى أن مصدر إطلاق النار الوحيد في مكان الجريمة كان من قوات الاحتلال الإسرائيلي لحظة إصابتها، حسب قولها.
وأشارت النيابة الفلسطينية في بيانها إلى تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمتهم حيث تبين من خلال إجراءات الكشف والمعاينة لمسرح الجريمة وجود آثار وعلامات حديثة ومتقاربة على الشجرة التي أصيبت قربها شيرين ناتجة عن إطلاق النار بشكلٍ مباشر باتجاه موقع الجريمة.
وأضافت النيابة الفلسطينية أن تمركز أقرب قوة احتلالية كانت تبعد عن شيرين أبو عاقلة عند إصابتها حوالي 150 متر وكانت ترتدي الزي الصحفي والخوذة الواقية، وأن إطلاق النار اتجاه المكان استمر إلى ما بعد إصابتها مما أعاق محاولات الوصول إليها لإسعافها من قبل زملائها والمواطنين، وفقا للبيان.
وأكدت النيابة الفلسطينية أن نتائج التقرير الأولي للطب الشرعي تشير إلى أن "سبب الوفاة المباشر هو تهتك الدماغ الناجم عن الإصابة بمقذوف ناري ذو سرعة عالية نافذ إلى داخل تجويف الجمجمة من خلال جرح المدخل ومن ثم خرج المقذوف من داخل التجويف من خلال جرح المخرج وارتطم بعد خروجه في الناحية الداخلية من الخوذة الواقية وارتداده ليستقر داخل الأنسجة المتهتكة داخل الجمجمة".
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة - سبوتنيك عربي
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة
مشاهدة
11 مايو, 10:41 GMT
وشددت النيابة العامة الفلسطينية بصفتها صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق في كافة الجرائم على مضيها في استكمال كافة إجراءاتها التحقيقية اللازمة لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي كونها جرائم حرب تدخل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفقا للبيان.
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