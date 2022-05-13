https://arabic.sputniknews.com/20220513/الهندوس-في-كشمير-يحتجون-على-مقتل-أحد-أفرادهم-1062188085.html

الهندوس في كشمير يحتجون على مقتل أحد أفرادهم

الهندوس في كشمير يحتجون على مقتل أحد أفرادهم

نظم الهندوس في إقليم كشمير الذي تسيطر عليه الهند، احتجاجات، اليوم الجمعة، بعد يوم من قيام مسلحين بإطلاق النار على موظف حكومي من الأقلية وقتله. 13.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-13T13:00+0000

2022-05-13T13:00+0000

2022-05-13T13:00+0000

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101981/93/1019819323_0:313:2789:1882_1920x0_80_0_0_025fb58f98960d0d53b93af9fd2d9453.jpg

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" أن الشرطة ألقت باللوم على المتمردين المناهضين للهند في مقتل مواطن هندوسي يدعى راهول بهات داخل مجمع مكاتب في بلدة تشادورا أمس الخميس.وخرج العشرات من أقلية الهندوس في المنطقة، والمعروفة محليًا باسم بانديتس، إلى الشوارع في ثلاثة أماكن على الأقل وأغلقوا الطرق للمطالبة بتقديم قتلة بهات إلى العدالة، ورددوا هتافات مناهضة للحكومة وحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند وألقوا باللوم عليهم في التقاعس عن العمل.يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي فر فيها ما يقدر بنحو 200 ألف شخص من كشمير بعد اندلاع تمرد مناهض للهند في عام 1989، في وقت واحد نظموا احتجاجات في الشوارع في عدة أماكن في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة.واشتبك العشرات مع القوات الحكومية، ما دفع الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات في منطقة بودجام، حيث كان يعيش بهات، لمنع المتظاهرين من السير إلى طريق مطار قريب.وكان بهات يعمل كاتبا في مكتب إيرادات في تشادورا وكان من بين الدفعة الأولى التي تضم ما يقرب من 4000 موظف هندوسي عادوا إلى المنطقة بعد عام 2010 كجزء من خطة إعادة التوطين الحكومية التي وفرت لهم الوظائف والسكن، وقالت الشرطة إن اثنين من المسلحين دخلا مكتب بهات وأطلقوا النار عليه، ثم تم نقله إلى المستشفى حيث توفي.وقتل متمردون المشتبه، العام الماضي، عدة أفراد من الأقلية الهندوسية والسيخية، بمن فيهم عمال من ولايات هندية، في موجة من عمليات إطلاق النار المستهدفة في المنطقة.يذكر أن كشمير تقع بين الهند وباكستان ويدعي كلاهما أحقيتهما بها، حيث يدعم معظم الكشميريين المسلمين في الجزء الذي تسيطر عليه الهند هدف المتمردين المتمثل في توحيد الإقليم، إما تحت الحكم الباكستاني أو كدولة مستقلة.

https://arabic.sputniknews.com/20220417/الهند-اعتقال-14-شخصا-إثر-اشتباكات-بين-هندوس-ومسلمين-1061289094.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم الآن