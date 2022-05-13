https://arabic.sputniknews.com/20220513/الوداد-المغربي-يتأهل-إلى-نهائي-أفريقيا-1062203719.html
الوداد المغربي يتأهل إلى نهائي أفريقيا
الوداد المغربي يتأهل إلى نهائي أفريقيا
تأهل فريق الوداد الرياضي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب تعادله مع ضيفه فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي (1-1)، بإياب نصف نهائي المسابقة . 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T21:19+0000
2022-05-13T21:19+0000
2022-05-13T21:29+0000
الوداد المغربي
نهائي دوري أبطال أفريقيا
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أقيمت المباراة، مساء اليوم الجمعة، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء، وكان فريق الوداد قد حسم لقاء الذهاب لصالحه بثلاثة أهداف لواحد.تقدم بترو أتلتيكو بهدف مباغت في الدقيقة 21 سجله جيلسون مورييرا، قبل أن يتعادل سريعا أمين فرحان للوداد في الدقيقة 28.وينتظر الأهلي الفائز من مباراة وفاق سطيف الجزائري وضيفه الأهلي المصري، غدا السبت، ليستضيفه في نهائي دوري الأبطال الذي يقام على ملعب محمد الخامس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الوداد المغربي, نهائي دوري أبطال أفريقيا
الوداد المغربي يتأهل إلى نهائي أفريقيا
21:19 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 21:29 GMT 13.05.2022) تابعنا عبر
تأهل فريق الوداد الرياضي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب تعادله مع ضيفه فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي (1-1)، بإياب نصف نهائي المسابقة .
أقيمت المباراة، مساء اليوم الجمعة، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء، وكان فريق الوداد قد حسم لقاء الذهاب لصالحه بثلاثة أهداف لواحد
.
تقدم بترو أتلتيكو بهدف مباغت في الدقيقة 21 سجله جيلسون مورييرا، قبل أن يتعادل سريعا أمين فرحان للوداد في الدقيقة 28.
وينتظر الأهلي الفائز من مباراة وفاق سطيف الجزائري وضيفه الأهلي المصري، غدا السبت، ليستضيفه في نهائي دوري الأبطال الذي يقام على ملعب محمد الخامس.