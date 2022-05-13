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بايدن يجري محادثات مع الرئيس الفنلندي ورئيس الوزراء السويدي حول الانضمام للناتو
https://arabic.sputniknews.com/20220513/الولايات-المتحدة-تستوضح-موقف-تركيا-المعارض-لانضمام-فنلندا-والسويد-للناتو-1062196158.html
الولايات المتحدة تستوضح موقف تركيا المعارض لانضمام فنلندا والسويد للناتو
الولايات المتحدة تستوضح موقف تركيا المعارض لانضمام فنلندا والسويد للناتو
قالت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية، كارين دونفريد، اليوم الجمعة، إن إدارة بايدن تستوضح تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T15:24+0000
2022-05-13T15:24+0000
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واشنطن - سبوتنيك. يأتي ذلك بعدما قال أردوغان إن تركيا لا يمكنها أن تنظر بشكل إيجابي إلى انضمام فنلندا أو السويد إلى الناتو، وأضاف أن الدول الاسكندنافية متسامحة للغاية مع الإرهاب، كما أشار أردوغان إلى استياء بلاده من مشاركة اليونان في الأنشطة العسكرية لحلف شمال الأطلسي.وفي وقت سابق، بدأت فنلندا والسويد الحديث عن إمكانية التخلي عن حيادهما طويل الأمد والانضمام إلى الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأشار رئيس التحالف، ينس ستولتنبرغ، إلى أن التحالف سيكون سعيدا برؤية فنلندا والسويد في صفوفه وإتاحة الفرصة لهما للانضمام بسرعة.وقالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى "الناتو" جوليان سميث إن الناتو يتوقع من هذه الدول أن تتخذ قراراتها الخاصة بشأن العضوية المحتملة في "الأشهر والأسابيع" المقبلة. وأضافت أن الولايات المتحدة ترحب بانضمام هذه الدول إلى الحلف.
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الولايات المتحدة تستوضح موقف تركيا المعارض لانضمام فنلندا والسويد للناتو

15:24 GMT 13.05.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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قالت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية، كارين دونفريد، اليوم الجمعة، إن إدارة بايدن تستوضح تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان المعارضة لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.
واشنطن - سبوتنيك. يأتي ذلك بعدما قال أردوغان إن تركيا لا يمكنها أن تنظر بشكل إيجابي إلى انضمام فنلندا أو السويد إلى الناتو، وأضاف أن الدول الاسكندنافية متسامحة للغاية مع الإرهاب، كما أشار أردوغان إلى استياء بلاده من مشاركة اليونان في الأنشطة العسكرية لحلف شمال الأطلسي.
وفي وقت سابق، بدأت فنلندا والسويد الحديث عن إمكانية التخلي عن حيادهما طويل الأمد والانضمام إلى الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأشار رئيس التحالف، ينس ستولتنبرغ، إلى أن التحالف سيكون سعيدا برؤية فنلندا والسويد في صفوفه وإتاحة الفرصة لهما للانضمام بسرعة.
وقالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى "الناتو" جوليان سميث إن الناتو يتوقع من هذه الدول أن تتخذ قراراتها الخاصة بشأن العضوية المحتملة في "الأشهر والأسابيع" المقبلة. وأضافت أن الولايات المتحدة ترحب بانضمام هذه الدول إلى الحلف.
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