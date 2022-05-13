https://arabic.sputniknews.com/20220513/انتعاش-قطة-ميتةارتفاع-العقود-الآجلة-في-سوق-الأسهم-الأمريكية---1062187927.html
"انتعاش قطة ميتة"...ارتفاع العقود الآجلة في سوق الأسهم الأمريكية
"انتعاش قطة ميتة"...ارتفاع العقود الآجلة في سوق الأسهم الأمريكية
قفزت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، اليوم الجمعة، مما يبشر بنهاية جيدة لأسبوع كارثي بشكل عام في سوق الأسهم الأمريكية، وفقا لبيانات التداول. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T12:58+0000
2022-05-13T12:58+0000
2022-05-13T12:58+0000
اقتصاد
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وارتفعت العقود الآجلة مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بنسبة 1% ، لتصل إلى 31966 نقطة، والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك للتكنولوجيا الفائقة - بنسبة 1.94% ، إلى 12180.75 نقطة ، لمؤشر السوق العريض S&P 500 - بنسبة 1.39% حتى 3982.75 نقطة.وتشير ديناميكيات العقود الآجلة إلى أن البورصات الأمريكية في إطار التداولات الرئيسية قد تفتح بنمو كبير. ويعتقد المحللون أن النمو، الذي قد يتم ملاحظته يوم الجمعة، لم تؤكده أي عوامل مهمة.ومع ذلك، فإن هذا الارتداد يتبعه سقوط آخر، والذي قد يكون أقوى من الأول. نتيجة لذلك، يعتقد سفينسون أن سوق الأسهم سوف يستمر في الانخفاض، وحتى الشركات الكبيرة ستعاني. وبالتالي، فإن أسهم "تويتر"، التي استحوذ عليها رجل الأعمال المعروف إيلون ماسك، تنخفض في الوقت نفسه بنسبة 10%. وكان ماسك قد أعلن، في وقت سابق، تعليق عملية شراء "تويتر" بانتظار التحقق من البيانات الخاصة بعدد الحسابات المزيفة على الشبكة الاجتماعية والتي يجب أن تكون أقل من 5%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
"انتعاش قطة ميتة"...ارتفاع العقود الآجلة في سوق الأسهم الأمريكية
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قفزت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، اليوم الجمعة، مما يبشر بنهاية جيدة لأسبوع كارثي بشكل عام في سوق الأسهم الأمريكية، وفقا لبيانات التداول.
وارتفعت العقود الآجلة مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بنسبة 1% ، لتصل إلى 31966 نقطة، والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك للتكنولوجيا الفائقة - بنسبة 1.94% ، إلى 12180.75 نقطة ، لمؤشر السوق العريض S&P 500 - بنسبة 1.39% حتى 3982.75 نقطة.
وتشير ديناميكيات العقود الآجلة إلى أن البورصات الأمريكية
في إطار التداولات الرئيسية قد تفتح بنمو كبير. ويعتقد المحللون أن النمو، الذي قد يتم ملاحظته يوم الجمعة، لم تؤكده أي عوامل مهمة.
وقال غريغ سوينسون لصحيفة "وول ستريت جورنال": "قد يكون الأمر بمثابة مسيرة هبوطية أو إنعاش قطة ميتة أكثر من أي شيء آخر". يشير التجار إلى "ارتداد القطة الميتة" على أنه حالة في السوق حيث تنخفض أسعار الأسهم بشدة ثم تنتعش.
ومع ذلك، فإن هذا الارتداد يتبعه سقوط آخر، والذي قد يكون أقوى من الأول. نتيجة لذلك، يعتقد سفينسون أن سوق الأسهم سوف يستمر في الانخفاض، وحتى الشركات الكبيرة ستعاني.
وبالتالي، فإن أسهم "تويتر"، التي استحوذ عليها رجل الأعمال المعروف إيلون ماسك، تنخفض في الوقت نفسه بنسبة 10%.
وكان ماسك قد أعلن، في وقت سابق، تعليق عملية شراء "تويتر" بانتظار التحقق من البيانات الخاصة بعدد الحسابات المزيفة على الشبكة الاجتماعية والتي يجب أن تكون أقل من 5%.