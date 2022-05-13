عربي
الرئيس بوتين يقدم تعازيه بوفاة رئيس الإمارات خليفة بن زايد
https://arabic.sputniknews.com/20220513/انتعاش-قطة-ميتةارتفاع-العقود-الآجلة-في-سوق-الأسهم-الأمريكية---1062187927.html
"انتعاش قطة ميتة"...ارتفاع العقود الآجلة في سوق الأسهم الأمريكية
"انتعاش قطة ميتة"...ارتفاع العقود الآجلة في سوق الأسهم الأمريكية
قفزت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، اليوم الجمعة، مما يبشر بنهاية جيدة لأسبوع كارثي بشكل عام في سوق الأسهم الأمريكية، وفقا لبيانات التداول. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T12:58+0000
2022-05-13T12:58+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102276/94/1022769453_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_09b549b53d93fee151f179c3a0c1f362.jpg
وارتفعت العقود الآجلة مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بنسبة 1% ، لتصل إلى 31966 نقطة، والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك للتكنولوجيا الفائقة - بنسبة 1.94% ، إلى 12180.75 نقطة ، لمؤشر السوق العريض S&amp;P 500 - بنسبة 1.39% حتى 3982.75 نقطة.وتشير ديناميكيات العقود الآجلة إلى أن البورصات الأمريكية في إطار التداولات الرئيسية قد تفتح بنمو كبير. ويعتقد المحللون أن النمو، الذي قد يتم ملاحظته يوم الجمعة، لم تؤكده أي عوامل مهمة.ومع ذلك، فإن هذا الارتداد يتبعه سقوط آخر، والذي قد يكون أقوى من الأول. نتيجة لذلك، يعتقد سفينسون أن سوق الأسهم سوف يستمر في الانخفاض، وحتى الشركات الكبيرة ستعاني. وبالتالي، فإن أسهم "تويتر"، التي استحوذ عليها رجل الأعمال المعروف إيلون ماسك، تنخفض في الوقت نفسه بنسبة 10%. وكان ماسك قد أعلن، في وقت سابق، تعليق عملية شراء "تويتر" بانتظار التحقق من البيانات الخاصة بعدد الحسابات المزيفة على الشبكة الاجتماعية والتي يجب أن تكون أقل من 5%.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102276/94/1022769453_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_4720f57d1247d8222537b0f3cb0a95aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد

"انتعاش قطة ميتة"...ارتفاع العقود الآجلة في سوق الأسهم الأمريكية

12:58 GMT 13.05.2022
© AP Photo / Richard Drewوول ستريت
وول ستريت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Richard Drew
تابعنا عبرTelegram
قفزت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، اليوم الجمعة، مما يبشر بنهاية جيدة لأسبوع كارثي بشكل عام في سوق الأسهم الأمريكية، وفقا لبيانات التداول.
وارتفعت العقود الآجلة مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بنسبة 1% ، لتصل إلى 31966 نقطة، والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك للتكنولوجيا الفائقة - بنسبة 1.94% ، إلى 12180.75 نقطة ، لمؤشر السوق العريض S&P 500 - بنسبة 1.39% حتى 3982.75 نقطة.
وتشير ديناميكيات العقود الآجلة إلى أن البورصات الأمريكية في إطار التداولات الرئيسية قد تفتح بنمو كبير. ويعتقد المحللون أن النمو، الذي قد يتم ملاحظته يوم الجمعة، لم تؤكده أي عوامل مهمة.

وقال غريغ سوينسون لصحيفة "وول ستريت جورنال": "قد يكون الأمر بمثابة مسيرة هبوطية أو إنعاش قطة ميتة أكثر من أي شيء آخر". يشير التجار إلى "ارتداد القطة الميتة" على أنه حالة في السوق حيث تنخفض أسعار الأسهم بشدة ثم تنتعش.

ومع ذلك، فإن هذا الارتداد يتبعه سقوط آخر، والذي قد يكون أقوى من الأول. نتيجة لذلك، يعتقد سفينسون أن سوق الأسهم سوف يستمر في الانخفاض، وحتى الشركات الكبيرة ستعاني.
وبالتالي، فإن أسهم "تويتر"، التي استحوذ عليها رجل الأعمال المعروف إيلون ماسك، تنخفض في الوقت نفسه بنسبة 10%.
وكان ماسك قد أعلن، في وقت سابق، تعليق عملية شراء "تويتر" بانتظار التحقق من البيانات الخاصة بعدد الحسابات المزيفة على الشبكة الاجتماعية والتي يجب أن تكون أقل من 5%.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала