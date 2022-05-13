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https://arabic.sputniknews.com/20220513/انفجار-في-أحد-مساجد-العاصمة-الأفغانية-كابول-ولا-أنباء-عن-إصابات-أو-ضحايا-حتى-الآن-1062178704.html
انفجار في أحد مساجد العاصمة الأفغانية ولا أنباء عن إصابات أو ضحايا
انفجار في أحد مساجد العاصمة الأفغانية ولا أنباء عن إصابات أو ضحايا
وقع انفجار، اليوم الجمعة، في أحد المساجد في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك حسبما أفادت قناة "طلوع نيوز". 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T10:11+0000
2022-05-13T10:44+0000
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وأشارت القناة إلى أنه لا توجد حتى الآن معلومات عن وقوع مصابين أو ضحايا جراء الانفجار.منذ سيطرة حركة طالبان على مقاليد السلطة في أفغانستان العام الماضي بعد إطاحة الحكومة المدعومة من واشنطن، تراجعت وتيرة التفجيرات لكن تنظيم "داعش" واصل هجماته على أهداف يتهمها بالهرطقة.ومع أن تنظيم "داعش" هو جماعة إسلامية سنية مثل حركة طالبان، إلا أنهما من أشد الخصوم. والفارق العقائدي الأكبر بينهما هو أن طالبان تريد أفغانستان خالية من قوات أجنبية فيما يسعى تنظيم "داعش" لإقامة خلافة تمتد من تركيا إلى باكستان وأبعد منها.وتوعدت طالبان بمعاقبة المسؤولين عن هذه الهجمات. وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد على تويتر "قوات الإمارة الإسلامية لديها خبرة جيدة في القضاء على العناصر الشريرة وقريبا سيتم العثور على مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم بقسوة".
https://arabic.sputniknews.com/20220511/طالبان-تدين-مقتل-مراسلة-الجزيرة-شيرين-أبو-عاقلة-وتعتبره-جرما-متعمدا-1062103889.html
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العالم

انفجار في أحد مساجد العاصمة الأفغانية ولا أنباء عن إصابات أو ضحايا

10:11 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 10:44 GMT 13.05.2022)
© Sputnik . T. Azimللأرشيف - انفجار في كابول، أفغانستان
للأرشيف - انفجار في كابول، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Sputnik . T. Azim
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وقع انفجار، اليوم الجمعة، في أحد المساجد في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك حسبما أفادت قناة "طلوع نيوز".
موسكو - سبوتنيك. وأشارت القناة إلى أنه لا توجد حتى الآن معلومات عن وقوع مصابين أو ضحايا جراء الانفجار.
منذ سيطرة حركة طالبان على مقاليد السلطة في أفغانستان العام الماضي بعد إطاحة الحكومة المدعومة من واشنطن، تراجعت وتيرة التفجيرات لكن تنظيم "داعش" واصل هجماته على أهداف يتهمها بالهرطقة.
لحظة مقتل الصحفية الفلسطينيية شيرين أبو عاقلة برصاص القوات الإسرائيلية في جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
طالبان تدين مقتل مراسلة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة وتعتبره جرما متعمدا
11 مايو, 13:07 GMT
ومع أن تنظيم "داعش" هو جماعة إسلامية سنية مثل حركة طالبان، إلا أنهما من أشد الخصوم. والفارق العقائدي الأكبر بينهما هو أن طالبان تريد أفغانستان خالية من قوات أجنبية فيما يسعى تنظيم "داعش" لإقامة خلافة تمتد من تركيا إلى باكستان وأبعد منها.
وتوعدت طالبان بمعاقبة المسؤولين عن هذه الهجمات. وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد على تويتر "قوات الإمارة الإسلامية لديها خبرة جيدة في القضاء على العناصر الشريرة وقريبا سيتم العثور على مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم بقسوة".
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